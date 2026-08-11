Arroyomolinos reparte gafas homologadas en el mirador habilitado para observar el eclipse

El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha avanzado que repartirá gafas homologadas para la observación solar, de forma gratuita y hasta agotar existencias, para que los vecinos de la localidad puedan contemplar el eclipse solar de manera segura este miércoles 12 de agosto.

El reparto se hará en el Mirador de la Avenida del Cantábrico, lugar habilitado en la localidad para seguir este miércoles este fenómeno astronómico único en el que la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, ocultando parcialmente el disco solar durante unos minutos, según ha señalado el Consistorio en sus redes sociales.

El Ayuntamiento ha organizado esta cita para que los ciudadanos "disfruten de forma segura de este fenómeno astronómico único", que comenzará en la localidad en torno a las 19:40 horas, con el punto máximo de ocultación previsto para las 20:32 horas. Aunque el reparto de gafas homologadas para el eclipse ha estado estos días disponible en la Biblioteca Municipal (calle Madrid, 25), se han agotado las existencias, por lo que el Ayuntamiento realizará un nuevo reparto el mismo día del eclipse en el mirador, con disponibilidad hasta agotar existencias. Los vecinos interesados en asistir a la observación deben acudir con tiempo para asegurar la obtención de las gafas de protección necesarias para ver con seguridad el eclipse solar.

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Este reparto gratuito de gafas en Arroyomolinos se suma al que está llevando a cabo desde hace unos días el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) junto con el Grupo Social ONCE. En concreto, la ONCE distrubuye1.700.000 ejemplares y el Ministerio a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), las 300.000 restantes. Además de distribuir gafas seguras entre centros de investigación, museos de ciencia y otras entidades públicas del ámbito de la ciencia, la innovación y las universidades, está realizando campañas y actuaciones de divulgación científica del eclipse para todos los públicos.