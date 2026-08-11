Los afectados por despidos colectivos se disparan un 55% en Madrid hasta mayo

El avance de los despidos colectivos se ha acelerado en Madrid durante los primeros meses del año. Entre enero y mayo, 4.091 trabajadores se vieron afectados por este tipo de procesos en la región, un 55,4 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 2.633.

La subida madrileña destaca especialmente al compararla con la evolución del conjunto del país. En España, los afectados aumentaron un 15,6%, hasta los 16.931, de modo que el crecimiento registrado en Madrid multiplica por más de tres el promedio nacional.

En términos absolutos, además, ninguna otra comunidad sumó tantos afectados como Madrid respecto al año pasado. La región incorpora 1.458 trabajadores más a estas estadísticas, por delante de la Comunidad Valenciana, que suma 998, y Aragón, con 712.

El aumento coincide con un ejercicio marcado por grandes procesos de ajuste empresarial, muchos de ellos ligados al sector servicios y a actividades con una fuerte presencia en Madrid. Entre los más destacados figura el ERE de Telefónica, que contempla alrededor de 5.500 salidas en distintas sociedades del grupo y cuya ejecución se prolongará hasta 2028.

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Pese al fuerte repunte, Madrid todavía no encabeza la clasificación nacional. Cataluña mantiene la primera posición, con 4.461 afectados hasta mayo, aunque allí la evolución es la contraria: son 958 menos que un año antes. La distancia entre ambas comunidades, sin embargo, se ha reducido hasta apenas 370 trabajadores.