Aemet adelanta que el eclipse solar llegará a Madrid acompañado de aviso amarillo por calor y cielos despejados: así estará el tiempo este miércoles

Anomalías como el hecho de la luna se interponga entre la Tierra y el Sol, no son comunes, pero suceden. Asimismo, hay circunstancias que se salen del control humano, pero que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) puede analizar para concluir cuál será el escenario más posible para el tiempo de este miércoles.

Así es que, por ejemplo, puede adelantar las zonas de España que suelen presentar menos nubosidad en esas fechas y a las horas en las que tendrá lugar el fenómeno, que seguramente llegará acompañado de índice de peligro 'muy alto' o 'extremo' de incendios en Madrid y máximas de 38ºC que activan el aviso amarillo en toda la Comunidad.

En cualquier caso, el sol seguirá siendo el protagonista de las conversaciones, pero no sólo por causar los termómetros que siguen sofocando, sino porque en frente del astro rey muchos en Madrid podrán ver a la luna adelantar la noche este miércoles.

Eclipse opacado por las nubes y riesgo de incendio

El último boletín especial meterológico especial augura intervalos nubosos en montañas del norte y este, entre las cuales está la Sierra de Madrid. Sin embargo, para asegurarse de que las nubes no serán un problema, puede acceder a un visor interactivo accesible en la web oficial del Trío de Eclipses.

A nivel general, no obstante, la Aemet prevé cielos despejados para la Comunidad, por lo que también ha descartado la lluvia, al menos hasta la tarde del viernes (con 35% de posibilidad), aunque lo más probable es que los chubascos caigan el fin de semana.

Mapa peligro de incendio para este miércoles / Aemet

Eso es bueno para confirmar la visibilidad del eclipse, pero no lo es tanto si se llega a materializar el índice de peligro de incendios. Para Madrid, en nivel 'extremo' se acumula en el norte, mientras que el 'muy alto' está más repartido por la Comunidad. A su vez, el sur tendrá un nivel 'alto' y el centro permanece 'bajo'.

Temperaturas en ascenso

Las temperaturas mínimas tendrán un ligero ascenso en la Sierra, pocos cambios en el resto. Por su parte, las máximas tendrán un ascenso ligero, algo más acusado en el sur, alcanzado los 39ºC en el centro y sur de la Comunidad y los 37ºC en zonas bajas de las montañas.

Los termómetros bajarán a los 22ºC con la salida del sol, sobre las 7:00 horas, para registrar los valores más bajos de la jornada. Si bien con el eclipse, unas cuantas horas más tarde, lo normal es que las temperaturas vuelvan a descender, no será mucho, ya que se dará al rededor de las 20:00, a últimas horas de la tarde y durante apenas unos segundos.

Lejos de aliviar el calor

De hecho, el calor sólo subirá. Tanto así, que toda la Comunidad tendrá aviso amarillo por calor entre las 13:00 y 21:00 horas.

Municipios como Alcalá de Henares o Aranjuez serán los que más se acercarán a los 40ºC (con 39ºC), pero el resto llegará a los 38ºC. Sólo Collado Villalba marca distancia, con máxima prevista de 37ºC, y la mínima de todos, menos Aranjuez (18ºC) supera los 20ºC.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este miércoles / Aemet

Además, desde el mediodía hasta la 1:00 de la madrugada del viernes los termómetros estarán por encima de los 30ºC, por lo que en la noche seguirá necesitando de aire acondicionado o, en su defecto, de un ventilador.

En la línea del viento, será flojo variable con predominio del componente sur en las horas centrales. Soplará entre 10 y 5 km/h, todavía con más fuerza que la que se tiene prevista para este jueves.

Semana de termómetros muy altos

Este jueves, con aviso naranja, mantiene la costumbre de acercase a los 40ºC y contagia con este hábito al viernes, aunque todavía es temprano para saber si el fin de semana comenzará con avisos.

Los termómetros seguirán altos hasta el sábado, cuando las máximas llegarán a los 35ºC, inaugurando el alivio que se extiende al domingo con máximas de 31ºC.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

De hecho, la próxima semana parece mantenerse en valores máximos cercanos a los 30ºC, pero los próximos días las mínimas no bajarán de los 20ºC, excepto el lunes, que registrará 19ºC.