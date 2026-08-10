Un trabajador de 23 años, crítico tras caer desde seis metros de un andamio en el monasterio de El Escorial

Un trabajador de 23 años ha resultado herido en estado crítico este lunes después de caer desde un andamio de unos seis metros de altura mientras participaba en el montaje de un escenario en la lonja del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente laboral se ha producido alrededor de las 12:12 horas, momento en el que el servicio de emergencias ha recibido una llamada alertando de que un operario se había precipitado al suelo mientras realizaba los trabajos de montaje.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo del Summa 112, cuyos sanitarios han atendido al joven de un traumatismo craneoencefálico severo y han conseguido estabilizarlo antes de su evacuación.

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Debido a la gravedad de las lesiones, el trabajador ha sido trasladado en estado crítico en un helicóptero sanitario hasta el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, donde ha quedado ingresado.