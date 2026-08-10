Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarIncendio SegoviaGrabar el eclipseAgrupación Astronómica de MadridAemet EclipseAseesinato Puente de VallecasJudith PiquetBrad PittOrquesta PanoramaPantallas
instagramlinkedin

ECLIPSE

Hace más de un siglo, Madrid vivió un eclipse solar que apenas se vio, pero inspiró una divertida foto

Astrónomos y científicos de todo el mundo se congregaron en Burgos y León para estudiar el eclipse solar de 1905, que se predijo sería especialmente visible en España

El eclipse solar en Madrid, en directo: cuándo es, cómo verlo y dónde conseguir las gafas homologadas

Eclipse total de sol.

Eclipse total de sol. / UAH

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Hace ya más de un siglo, en 1905, los madrileños pudieron presenciar un eclipse solar. Fue un 30 de agosto cuando la luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, pero pasó desapercibido en muchas partes de España debido al clima.

Falsos astrónomos

Desde Madrid, el fotógrafo del ABC, Francisco Goñi, se adelantaba a todos, incluida la luna, con una foto engañosa un día antes del eclipse.

En la foto, que pretendía ser una broma, se ven unos vecinos en lo más alto de un edificio madrileño. Goñi los subió a una azotea y les dio instrucciones de posar como si estuvieran observando un eclipse. Un día después, el diario publicó la foto con el epígrafe 'los astrónomos de las terrazas', acompañando un artículo con información sobre el fenómeno solar.

Ese eclipse apenas fue visible en Madrid, pero fue la excusa perfecta para la congregación de la élite científica en el país, dejando de lado su tradición supersticiosa, al menos, por unos días.

Así fue el eclipse solar de nuestros antepasados: hace más de un siglo

Por creencias comunes, siempre se ha asociado este fenómeno con catástrofes naturales o falsos impactos sobre la salud, aunque la ciencia se ha encargado de estudiar la extensión de esa supuesta verdad.

Y es que los astrónomos de la época aseguraban que España sería donde más tiempo se vería el eclipse con casi cuatro minutos de duración.

A Coruña Eclipse de luna 19/11/2021 Foto: M. Dylan / Europa Press

A Coruña Eclipse de luna 19/11/2021 Foto: M. Dylan / Europa Press / M. Dylan / Europa Press

﻿Con esa predicción en mente, el mismo ABC publicó que “a las once y cincuenta minutos de la mañana del día 30 del corriente entrará la Tierra en la sombra que hará proyectar el sol en la superficie de nuestro planeta".

En este sentido, en España sólo el pueblo de Quintanilla, en Burgos, está en el centro mismo de esa línea que dejará el paso de los astros. A pesar de que sea durante el día, faltando diez minutos para la una de la tarde, allí se adelantará, por unos instantes, la noche.

Noticias relacionadas

Junto a Burgos, la localidad leonesa de Cistierna fue otro lugar donde se hizo muy visible el eclipse. A estas provincias llegaron astrónomos y científicos de todo el mundo para estudiar el fenómeno, que no dudaron tampoco en pasarse por la capital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los municipios de Toledo donde mejor se verá el eclipse solar del 12 de agosto
  2. Un incendio de Navas de San Antonio obliga a interrumpir una boda y fuerza a abandonar zonas de Los Ángeles de San Rafael
  3. Más de 400 trabajadores del servicio de limpieza de Alcalá de Henares utilizarán pulseras inteligentes para prevenir golpes de calor
  4. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  5. Madrid reparte gratis gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto: estos son todos los lugares donde puedes conseguirlas
  6. Desalojan Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute por el incendio junto a la AP-6, elevado al máximo nivel de gravedad
  7. Chenoa muestra las claves de su piso en Majadahonda: luz natural, terraza y toques retro
  8. El exclusivo barrio donde vive María Pombo: costosas villas con spa privado y jardín del diseñador del Hotel Ritz en Madrid

Óscar López tacha a Ayuso de "caradura" tras poner en venta el ático de Chamberí adquirido por la Comunidad

Óscar López tacha a Ayuso de "caradura" tras poner en venta el ático de Chamberí adquirido por la Comunidad

El eclipse solar en Madrid, en directo: cuándo es, cómo verlo y dónde conseguir las gafas homologadas

Más Madrid reclama más piscinas públicas en la capital ante unos veranos cada vez más calurosos

Más Madrid reclama más piscinas públicas en la capital ante unos veranos cada vez más calurosos

Un trabajador de 23 años, crítico tras caer desde seis metros de un andamio en el monasterio de El Escorial

Un trabajador de 23 años, crítico tras caer desde seis metros de un andamio en el monasterio de El Escorial

Oftalmólogos del Hospital de Móstoles explican cómo proteger los ojos ante el eclipse solar del 12 de agosto

Oftalmólogos del Hospital de Móstoles explican cómo proteger los ojos ante el eclipse solar del 12 de agosto

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se traslada a ocho espacios de la capital y abre la venta de entradas al público

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se traslada a ocho espacios de la capital y abre la venta de entradas al público

Ayuso afirma que la política de Sánchez en "inmigración descontrolada ataca también a la UE" y lamenta el trato a Italia

Ayuso afirma que la política de Sánchez en "inmigración descontrolada ataca también a la UE" y lamenta el trato a Italia

Madrid anuncia partida de un millón para ayudas a explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por incendios

Madrid anuncia partida de un millón para ayudas a explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por incendios