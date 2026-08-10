Hace más de un siglo, Madrid vivió un eclipse solar que apenas se vio, pero inspiró una divertida foto

Hace ya más de un siglo, en 1905, los madrileños pudieron presenciar un eclipse solar. Fue un 30 de agosto cuando la luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, pero pasó desapercibido en muchas partes de España debido al clima.

Falsos astrónomos

Desde Madrid, el fotógrafo del ABC, Francisco Goñi, se adelantaba a todos, incluida la luna, con una foto engañosa un día antes del eclipse.

En la foto, que pretendía ser una broma, se ven unos vecinos en lo más alto de un edificio madrileño. Goñi los subió a una azotea y les dio instrucciones de posar como si estuvieran observando un eclipse. Un día después, el diario publicó la foto con el epígrafe 'los astrónomos de las terrazas', acompañando un artículo con información sobre el fenómeno solar.

Ese eclipse apenas fue visible en Madrid, pero fue la excusa perfecta para la congregación de la élite científica en el país, dejando de lado su tradición supersticiosa, al menos, por unos días.

Así fue el eclipse solar de nuestros antepasados: hace más de un siglo

Por creencias comunes, siempre se ha asociado este fenómeno con catástrofes naturales o falsos impactos sobre la salud, aunque la ciencia se ha encargado de estudiar la extensión de esa supuesta verdad.

Y es que los astrónomos de la época aseguraban que España sería donde más tiempo se vería el eclipse con casi cuatro minutos de duración.

A Coruña Eclipse de luna 19/11/2021 Foto: M. Dylan / Europa Press / M. Dylan / Europa Press

﻿Con esa predicción en mente, el mismo ABC publicó que “a las once y cincuenta minutos de la mañana del día 30 del corriente entrará la Tierra en la sombra que hará proyectar el sol en la superficie de nuestro planeta".

En este sentido, en España sólo el pueblo de Quintanilla, en Burgos, está en el centro mismo de esa línea que dejará el paso de los astros. A pesar de que sea durante el día, faltando diez minutos para la una de la tarde, allí se adelantará, por unos instantes, la noche.

Noticias relacionadas

Junto a Burgos, la localidad leonesa de Cistierna fue otro lugar donde se hizo muy visible el eclipse. A estas provincias llegaron astrónomos y científicos de todo el mundo para estudiar el fenómeno, que no dudaron tampoco en pasarse por la capital.