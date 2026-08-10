Cuidado al grabar el eclipse en Madrid: estos errores pueden estropear el móvil y dañar la vista

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será uno de los acontecimientos astronómicos más esperados en España. Millones de personas tratarán de conservar el momento en fotografías y vídeos, pero lo cierto es que apuntar directamente al Sol con un teléfono no es un gesto inofensivo.

El principal peligro aparece durante las fases parciales, cuando una parte del Sol continúa siendo visible y emite una intensidad suficiente para dañar los ojos y, en determinadas circunstancias, afectar al sensor de imagen.

Por eso, grabar el eclipse exige utilizar un filtro solar adecuado, preparar previamente el móvil y evitar algunos errores habituales que pueden arruinar el dispositivo o hacer que el espectador se pierda un fenómeno que durará muy poco.

¿Puede dañarse la cámara del móvil al grabar el eclipse?

Apuntar la cámara directamente al Sol durante un periodo prolongado puede someter el sensor a una cantidad elevada de luz y calor. Las lentes concentran la radiación sobre una superficie muy pequeña y, si la exposición es intensa o se mantiene durante demasiado tiempo, existe el riesgo de que aparezcan daños permanentes.

El peligro puede aumentar al utilizar el teleobjetivo o accesorios de ampliación, ya que estos sistemas concentran más luz. También es mayor cuando el teléfono permanece fijo sobre un trípode y enfocado al Sol durante varios minutos para realizar un vídeo o un timelapse.

Una exposición breve y accidental no significa necesariamente que la cámara vaya a estropearse. Sin embargo, dejar el móvil apuntando al Sol sin protección durante un periodo prolongado es un riesgo innecesario, especialmente cuando se pretende grabar todas las fases del eclipse.

El mayor peligro sigue siendo para los ojos

La pantalla del teléfono no sustituye a unas gafas para eclipses. Aunque mirar la imagen del Sol en la pantalla no equivale a observarlo directamente, durante la grabación es muy fácil levantar la vista, buscar el astro en el cielo o comprobar hacia dónde está orientado el dispositivo.

Ese movimiento puede provocar una exposición directa de los ojos a la radiación solar. Durante todas las fases parciales deben utilizarse gafas específicas para eclipses que cumplan los requisitos de seguridad correspondientes.

Las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, no ofrecen una protección suficiente. Tampoco deben emplearse radiografías, negativos fotográficos, cristales ahumados ni otros materiales caseros.

Utiliza un filtro solar delante de la cámara

La principal medida para proteger el móvil es colocar un filtro solar adecuado delante de los objetivos. Este accesorio reduce la cantidad de radiación que llega al sensor y permite captar el disco solar con mayor definición, en lugar de obtener una mancha blanca completamente sobreexpuesta.

No grabes todas las fases sin interrupción

Uno de los errores más frecuentes será dejar el móvil grabando el eclipse completo durante varios minutos. Además de aumentar el tiempo de exposición directa al Sol, esta práctica puede provocar un sobrecalentamiento del teléfono, agotar rápidamente la batería y llenar el almacenamiento.

El riesgo será mayor el 12 de agosto, cuando gran parte de España puede registrar temperaturas elevadas. Un móvil colocado al sol, grabando vídeo y con la pantalla encendida funciona bajo una carga intensa y puede activar sus sistemas de protección térmica.

¿Cuándo se puede retirar el filtro?

El filtro debe permanecer delante de la cámara durante todas las fases parciales. Solo puede retirarse durante la totalidad, cuando la Luna cubra completamente la superficie brillante del Sol.

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Esta excepción solo es válida para quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad. En las localidades donde el eclipse sea únicamente parcial, el filtro no debe quitarse en ningún momento.