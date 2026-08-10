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POLÉMICA COMPRA

Óscar López tacha a Ayuso de "caradura" tras poner en venta el ático de Chamberí adquirido por la Comunidad

El PSOE-M reclama información sobre la mesa de contratación y el expediente de la compra del piso, criticando la falta de transparencia

Óscar López tacha de "caradura moral" a Ayuso por la venta del ático

Óscar López tacha de "caradura moral" a Ayuso por la venta del ático

Lucía Feijoo Viera

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JMC

Madrid

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha calificado este lunes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de "caradura" al poner a la venta el ático de Chamberí, ubicado en la calle General Martínez Campos, que fue adquirido por el ente público Planifica Madrid.

"La señora Ayuso lo único que está demostrando es mucha caradura y, desde luego, mucha falsedad", ha asegurado el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, quien ha agregado que "no han parado de mentir y de cambiar de versión", algo que es "incompatible" con ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

Durante su comparecencia para hacer balance de las consultas ciudadanas en los primeros seis meses del año al servicio 017 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad, López ha insistido en que la compra de un ático de uso residencial por seis millones de euros para una oficina temporal "no tiene pase ante un tribunal" ante preguntas cómo cuál ha sido la mesa de contratación, cuál es el expediente o la falta de elementos de transparencia: información que el PSOE está "reclamando sin respuestas.

En la web de la empresa pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, se subió este viernes la venta con dos lotes: uno para el ático de la calle General Martínez Campos, por 6,69 millones y otro con los cuatro inmuebles de Gran Vía 6, que pone a la venta por 11,8 millones de euros. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto a la venta estos edificios -tras saltar la polémica por la compra del ático, coincidiendo además con la puesta en venta de los inmuebles con los que la presidenta convive con su pareja Alberto González Amador- para destinar el total a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste.

Críticas del delegado de Gobierno

Por su parte, en la rueda de prensa tras la reunión de coordinación de seguridad con motivo del eclipse solar del 12 de agosto, el delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha asegurado que es "impresentable" la "catarata de explicaciones" absolutamente "confusas" respecto a la compra de este ático, a la par que "contradictorias".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. / EFE/ Chema Moya

Martín ha insistido en que alguien tendrá que hacerse "responsable" de una compra tan "negligente", en relación con él ático que fue comprado inicialmente por 6,3 millones de euros. El delegado ha asegurado que la justicia "tiene que hablar", después de que el PSOE haya llevado el caso a la Fiscalía, y ha pedido una "investigación muy rigurosa" alrededor "de la compra, de los pelotazos y de las vacaciones inexplicables" de la presidenta madrileña.

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Respecto a las críticas de la Comunidad de Madrid a la gestión de los menores en Ceuta, Martín ha acusado al Gobierno de Ayuso de su "falta de generosidad" y ha recordado la visita del Papa a la capital: "A ver si volviendo a ver la visita del Papa a la Iglesia de San Segundo, les queda algo de esa visita", ha agregado.

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