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SUCESOS EN LA CAPITAL

Muere apuñalada una mujer de 60 años en una reyerta familiar en Puente de Vallecas

La Policía Nacional ha detenido por estos hechos a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria

Coches de la Policía Nacional.

Coches de la Policía Nacional. / Europa Press

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JMC

Madrid

Una mujer de unos 60 años murió el domingo por la noche tras resultar herida por arma blanca durante una reyerta ocurrida en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, un suceso por el que han sido detenidas cuatro personas como presuntas responsables de un delito de riña tumultuaria, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los hechos se produjeron pasadas las 20:00 horas, cuando se originó un enfrentamiento en el que participaron varias mujeres y en el que algunas de ellas sufrieron heridas de arma blanca, por causas que todavía están siendo investigadas por la Policía Nacional.

Dos de las mujeres heridas fueron trasladadas por sus propios medios hasta un centro hospitalario y, según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, llegaron en el vehículo de un familiar al hospital Gregorio Marañón, donde una de ellas, de nacionalidad española y de unos 60 años, falleció posteriormente como consecuencia de las lesiones sufridas. La segunda mujer herida quedó ingresada en el hospital, mientras los investigadores comenzaron a recabar información sobre el origen y el desarrollo de la reyerta, que, de acuerdo con las mismas fuentes, se habría producido entre miembros de varias familias.

Muere apuñalada una mujer de 60 años en una reyerta familiar en Puente de Vallecas

Fachada del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. / EFE

Cuatro detenidos y una investigación por homicidio

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 34 y los 66 años, como presuntos responsables de un delito de riña tumultuaria, aunque uno de los arrestos fue practicado inicialmente por agentes de la Policía Municipal de Madrid.

Noticias relacionadas

La investigación sobre la muerte de la mujer ha quedado en manos del Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que trata de determinar la participación de cada una de las personas implicadas y esclarecer quién causó las heridas mortales a la víctima.

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