MODA
La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se traslada a ocho espacios de la capital y abre la venta de entradas al público
La edición que se celebrará del 14 al 19 de septiembre, repartirá sus 27 desfiles por ocho espacios emblemáticos de la capital y abrirá parte de su programación al público
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid apuesta por un cambio de formato en la nueva edición que llevará la pasarela fuera de sus escenarios habituales para integrarla en distintos puntos de Madrid. La próxima cita, correspondiente a la temporada Spring/Summer 2027, se celebrará del 14 al 19 de septiembre y contará con 27 desfiles distribuidos por diferentes espacios de la capital. La organización, a cargo de IFEMA MADRID con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, busca así reforzar la conexión entre la moda y la ciudad.
La nueva propuesta estará presente en ocho espacios considerados emblemáticos, entre ellos el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, el Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, la Rosaleda del Parque del Oeste y el Hotel Palace. También acogerán desfiles los Jardines de los Palacios de Vista Alegre y la Galería de las Colecciones Reales, en una programación que pretende convertir la ciudad en parte del escenario de la Semana de la Moda.
Talento español
El modelo sigue la línea de las grandes semanas internacionales de la moda, que distribuyen sus actividades por distintos enclaves urbanos. En Madrid, cada diseñador presentará su colección en un espacio con características propias, con formatos más exclusivos y una mayor cercanía entre artistas, invitados, prensa, compradores y público. La organización considera que esta transformación puede contribuir a reforzar la posición de Madrid entre las grandes capitales internacionales de la moda y a aumentar la visibilidad del talento creativo español.
El cambio de formato llega acompañado de la apertura de la venta de entradas para algunos de los desfiles incluidos en la programación oficial. Los asistentes pueden beneficiarse de una tarifa Early Bird, con un precio inferior al de la entrada general. Sin embargo, la capacidad será limitada debido a las características y dimensiones de los espacios elegidos para esta edición, por lo que el acceso estará condicionado por los aforos disponibles.
Con esta edición, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid pretende convertir la moda en una experiencia más vinculada al entorno urbano y cultural de la capital. La venta de entradas ya está disponible a través de los canales oficiales de la organización, mientras la ciudad se prepara para acoger durante seis días una programación que combina moda, creatividad y algunos de sus espacios más representativos.
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