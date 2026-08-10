Más Madrid reclama más piscinas públicas en la capital ante unos veranos cada vez más calurosos

Más Madrid ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclama un plan conjunto de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital para incrementar el número de piscinas públicas, tanto de gestión municipal como autonómica. La formación regionalista plantea aumentar las "infraestructuras acuáticas públicas" siguiendo "criterios de reequilibrio territorial y vulnerabilidad climática".

La propuesta pide priorizar la construcción de nuevas instalaciones en los barrios con mayor impacto de la isla de calor, menor renta por hogar y un parque de vivienda "más envejecido y con peor aislamiento ante el calor".

Parques y juegos de agua donde no puedan construirse piscinas

Más Madrid plantea también alternativas para aquellos distritos en los que resulte imposible construir nuevas piscinas por cuestiones logísticas. En estos casos, reclama habilitar "parques y juegos de agua para ofrecer un espacio de refrigeración, ocio acuático y alivio térmico a sus vecinos". La iniciativa incluye además actuaciones en las piscinas públicas que ya están en funcionamiento. En concreto, propone reforzar las zonas de sombra, preferentemente mediante plantas y, cuando no sea posible, con la instalación de toldos o pérgolas.

Una piscina municipal por cada 145.000 habitantes

Más Madrid cifra en 14.800 el número de piscinas al aire libre existentes en la ciudad, aunque sostiene que solo 25 son piscinas municipales. Según sus cálculos, Madrid dispone de una piscina municipal por cada 145.000 habitantes, "una de las peores ratios entre las grandes ciudades españolas".

La formación añade que las entradas que salen a la venta cada día "solo cubren al 1,5% de la población madrileña". La portavoz del partido en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha defendido en declaraciones remitidas a los medios de comunicación que "todo el mundo debería poder darse un chapuzón" con la llegada del calor y no "solo los que se pueden permitir una urbanización con piscina".

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"Madrid está a la cola de las capitales de provincia en número de piscinas públicas y esto es porque Ayuso y Almeida les da exactamente igual que la gente no tenga alternativas de ocio en veranos que cada vez son más intensos por el cambio climático", ha cargado Bergerot.