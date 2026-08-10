Madrid pone el foco en China para atraer más turistas durante la 'Golden Week'

El Ayuntamiento de Madrid ha intensificado su promoción turística en China de cara a la 'Golden Week', el periodo vacacional que se celebra entre el 1 y el 7 de octubre y que concentra buena parte de los viajes internacionales de largo radio de los ciudadanos del país asiático.

Con este objetivo, el Área Delegada de Turismo ha puesto en marcha este verano varias campañas bajo el lema '+ de 88 horas en Madrid', una fórmula que juega con el valor simbólico del número ocho en la cultura china, asociado a la prosperidad, y que pretende incentivar estancias de más de tres días y medio en la capital, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

La estrategia busca posicionar Madrid como destino preferente para el viajero chino y acompañarle en las distintas fases del viaje, desde la inspiración y la búsqueda de información hasta la reserva, con especial atención a la oferta cultural, gastronómica y experiencial de la ciudad.

Entre las acciones destaca una campaña de 'branding' en Mafengwo, una de las principales plataformas de inspiración y planificación turística de China, con una difusión prevista de cerca de dos millones de impresiones. La iniciativa pretende atraer a potenciales viajeros al perfil oficial de Madrid en esta red social y convertir su interés por la capital en reservas.

El Área Delegada de Turismo también ha puesto en marcha una campaña de conversión en Ctrip, Fliggy y Hotelbeds, plataformas en las que se han habilitado espacios específicos dedicados a Madrid con información sobre la ciudad y la posibilidad de reservar vuelos, alojamiento y experiencias.

La campaña se completará con el envío de 'newsletters' y la publicación de 'banners'. A estas acciones se suma otra iniciativa con Petal Ads, que dirige las reservas a través de la agencia de viajes online Tongcheng Travel.

El objetivo de estas actuaciones es prolongar la estancia media de los viajeros chinos y aumentar su gasto en destino, además de reforzar la presencia de Madrid en un mercado considerado estratégico para el turismo internacional de la capital.

Según ha destacado la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, este mercado asiático "ayuda a distribuir mejor la actividad turística a lo largo del año, lo que se traduce en empleo estable para el sector y en un refuerzo del modelo de turismo de calidad de Madrid".

"China es un mercado con un ecosistema digital propio y el Consistorio trabaja en estas plataformas para ofrecer una experiencia muy atractiva a estos públicos", ha añadido.

China, octavo mayor mercado de visitantes

China es actualmente el octavo mercado emisor de turismo internacional a Madrid. Durante el primer semestre de 2026, la capital recibió 99.710 viajeros procedentes del país asiático, un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Estos visitantes generaron 198.962 pernoctaciones, un 0,5% más que en los seis primeros meses de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el viajero chino destaca por su elevado nivel de gasto en destino. Durante 2025, los visitantes procedentes de China realizaron un gasto total de 155 millones de euros, con un gasto medio por persona superior a los 901 euros y un gasto medio diario de 220,96 euros.

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Asimismo, los turistas chinos registraron el mayor tique medio por compra 'Tax Free', con 1.137 euros.