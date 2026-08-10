Madrid se acerca a Cataluña en despidos colectivos y ya concentra uno de cada cuatro casos

El peso de Madrid en los despidos colectivos registrados en España ha crecido con fuerza en apenas un año. De los 16.931 trabajadores afectados entre enero y mayo de 2026 en todo el país, 4.091 corresponden a la Comunidad de Madrid: el 24,2 % del total, prácticamente uno de cada cuatro.

La proporción es mayor que la registrada un año antes. Entre enero y mayo de 2025 Madrid reunía alrededor del 18% de los afectados en España, con 2.633 trabajadores. En doce meses, el peso de la región ha aumentado así en más de seis puntos porcentuales, según los últimos datos de regulación de empleo del Ministerio de Trabajo.

Solo Cataluña concentra más casos, con 4.461 trabajadores, pero la distancia entre ambas comunidades es ya de solo 370 personas. Juntas suman 8.552 afectados, algo más de la mitad de todos los contabilizados en España durante los cinco primeros meses del año.

La concentración en Madrid se produce, además, en un contexto en el que los servicios protagonizan buena parte de los ajustes. Siete de cada diez afectados en España pertenecían a este sector, con especial presencia de actividades como las telecomunicaciones, la informática y la consultoría, el comercio, el transporte o las actividades profesionales.

Noticias relacionadas

La evolución madrileña contrasta también con la de Cataluña. Mientras Madrid suma 1.458 afectados respecto a 2025, Cataluña resta 958. El resultado es un acercamiento entre las dos comunidades que encabezan la estadística y un mayor protagonismo de Madrid dentro del mapa nacional de los despidos colectivos.