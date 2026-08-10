Madrid bajo aviso de la Aemet este martes por el calor de 38ºC en el valle del Tajo y de 35ºC en zonas bajas de la Sierra

El calor más sofocante sigue sin darle tregua a los madrileños, que enfrentarán otra jornada con avisos amarillos por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), prevé que las máximas alcanzarán los 38ºC en el valle del Tajo (y de sus tributarios), mientras que en zonas bajas de la Sierra los termómetros subirán a los 35ºC.

Termómetros calurosos activan aviso amarillo

En este sentido, los valores más cercanos a los 40ºC llegarán a Alcalá de Henares y Aranjuez, pero Getafe y Navalcarnero no se quedan muy detrás, ya que tendrán hasta 37ºC. La Aemet tiene previsto que Madrid capital alcance los 36ºC y Collado Villalba los 35ºC.

Será una jornada de temperaturas con cambios ligeros, como siempre, la mínima se materializará sobre las 8:00 horas. Este martes, el valor más bajo será de 18ºC en Collado Villalba, pero gran parte de la noche permanecerá por encima de los 20ºC para buena parte de la Comunidad.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este martes / Aemet

Al mediodía, ya se superarán los 30ºC, por lo que a las 13:00 se activará en toda la Comunidad el aviso amarillo por calor, cuyo peligro sigue siendo bajo. Aun así, se recomienda mantenerse hidratado y recurrir a la sombra si tiene que salir, para evitar un golpe de calor.

La alerta permanecerá encendida hasta que se den las 21:00 horas, pero no será hasta medianoche que los termómetros vuelvan a bajar de los 30ºC. En la oscuridad, recorrerán un lento camino descendiendo sus valores, mientras los madrileños hacen lo mejor que pueden para conciliar el sueño.

El sol sigue protagonizando

Pero en horas de día, el sol tendrá libre paso para acalorar a Madrid. La Aemet tiene previsto que haya cielos poco nubosos o despejados, sin la compañía de la lluvia, que permanece descartada hasta el jueves y lo más seguro es que caigan chubascos este fin de semana.

Las gotas de lluvia serán una especie de premio para refrescarse después de una semana con valores muy altos. Las máximas hasta este viernes oscilan entre los 38ºC y 39ºC, un tiempo muy similar al de este martes.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

En cualquier caso, el índice ultravioleta máximo baja en comparación con el resto del verano, alcanzará el 8. Sin embargo, el sol sigue siendo suficiente intenso para causar daños en la piel, por lo que si va a la piscina en estos días, la crema solar es imprescindible.

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En cuanto al viento, este martes será flojo variable, con predominio del suroeste en las horas centrales y de 10 km/h en casi toda la jornada. Después de las 18:00 horas y hasta medianoche, bajará a 5 km/h.