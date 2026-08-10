Madrid anuncia partida de un millón para ayudas a explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por incendios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes una partida de un millón de euros para ayudar a las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por los incendios registrados en la región, con el objetivo de garantizar la alimentación y el agua para el ganado, reparar infraestructuras dañadas y prestar asistencia veterinaria.

"Una partida de un millón de euros para garantizar que se siga cuidando de la alimentación y del agua de los ganados, para seguir reparando infraestructuras dañadas, para prestar asistencia veterinaria", ha señalado Ayuso durante su visita al municipio de Villa del Prado, uno de los municipios más afectados por los incendios, para conocer los daños ocasionados en estas explotaciones.

Ayuso ha explicado que estas ayudas se suman a las actuaciones que el Ejecutivo autonómico ya está llevando a cabo en las zonas más afectadas, entre ellas Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

La presidenta autonómica ha informado que ya se han recaudado ya 323.000 euros destinados a la "reconstrucción" del gran incendio de la Sierra Oeste. "Gracias a la generosidad de todos aquellos que han querido donar para paliar los efectos de los incendios", ha destacado.

Ayudas para maquinaria, releve generacional y PAC

Ayuso ha señalado además que el Ejecutivo autonómico está ultimando, junto con las organizaciones agrarias, "ayudas extraordinarias" destinadas a "recuperar e incluso mejorar" las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas.

En este sentido, ha explicado que las medidas contemplarán apoyo para nuevas instalaciones y maquinaria, la reincorporación de jóvenes al campo y acuerdos con entidades bancarias para facilitar el pago de los intereses vinculados a la Política Agraria Común (PAC). "Lo que queremos no solo es que se recuperen todas estas zonas dañadas, sino que salgan reforzadas y que mejoren una vez que pasen estos meses de duro trabajo", ha afirmado.

600.000 kilos de paja y forraje

Entre las actuaciones ya realizadas, la Comunidad de Madrid ha distribuido 600.000 kilos de paja y forraje para garantizar la alimentación del ganado. Además, en los últimos días se ha llevado a cabo el reconocimiento de 21 explotaciones ganaderas y agrícolas afectadas por los incendios.

Ayuso ha señalado asimismo que se ha mantenido una reunión con 15 bodegas de las zonas afectadas, para las que se prepararán "planes específicos" de recuperación.

La Comunidad también está actuando sobre la fauna silvestre de las zonas afectadas. "Para procurarles alimento y agua, y después vamos a seguir trabajando para incorporar y para reponer. Primero aquí en las explotaciones, pero también en los animales de fuera", ha indicado la presidenta.

Asimismo, ha avanzado que en los próximos días se anunciarán nuevas actuaciones de reforestación, algunas de ellas en colaboración con Imidra (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario), dentro de un plan de recuperación que pretende abordar no solo los daños sufridos por la agricultura y la ganadería, sino la recuperación global del campo.

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"Porque lo que estamos es en una pronta recuperación, pensando no solo en la ganadería y en la agricultura, sino en el campo. Es urgente actuar ahora, y sobre todo ello tenemos ya proyectos pensados, ha recalcado Ayuso.