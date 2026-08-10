El chef José Andrés pide llenar los bares de los pueblos afectados por los incendios en Madrid y Ávila: "Coged el coche y venid a comer"

El fuego se apaga, pero sus consecuencias siguen abiertas. Tras los incendios que han golpeado la Sierra Oeste de Madrid y zonas próximas de Ávila, el chef José Andrés ha lanzado un llamamiento muy directo para ayudar a los negocios locales yendo a comer a los pueblos afectados.

El cocinero ha pedido a los madrileños y visitantes que se acerquen a localidades como Villamanta, busquen un bar, un mesón o un restaurante y consuman allí como una manera sencilla y efectiva de apoyar a quienes están sufriendo el golpe económico posterior a la emergencia. "¿Queréis ayudar a los negocios afectados por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid hasta Ávila? Veniros a pueblos como Villamanta, encontrar un bar, mesón o restaurante... y a comer", ha señalado a través de sus redes sociales.

El mensaje llega después de días complicados para municipios del suroeste madrileño como San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Villa del Prado o Aldea del Fresno, con desalojos, centros de acogida y un amplio despliegue de medios de emergencia. En ese contexto, Villamanta se ha convertido en uno de los puntos de apoyo para vecinos evacuados, con su polideportivo habilitado para atender a personas afectadas.

"El turismo se ha caído en picado"

En un vídeo difundido en redes junto a World Central Kitchen, José Andrés aparece en Casa Judas, un restaurante de la zona de Villamanta ubciado en Av. de La Libertad, 31, acompañado por el chef Carlos. Desde allí, insiste en que el impacto del incendio no termina cuando se controlan las llamas: también afecta al turismo de verano, a las familias que iban al pantano, a quienes se acercaban a la sierra y a los negocios que dependen de ese movimiento.

"Los incendios han afectado de muchas maneras, pero siguen afectando porque antes había un turismo de verano de gente que venía al pantano, que venía a la sierra, y todos esos turistas han dejado de venir", explica el chef.

Por eso, su propuesta es tan sencilla como contundente: coger el coche, acercarse a estos pueblos y consumir en sus bares y restaurantes. "Esto está a 30 minutos de Madrid. Coged el coche, coged a la familia y veniros por aquí. Encontrad un restaurante como este, o cualquier otro, que hay muchos, y venid a comer", anima.

"Todo Madrid y toda España está invitada"

José Andrés recalca que apoyar a estos negocios no requiere grandes gestos, sino volver a llenar sus mesas. "Es una forma de apoyar muy bonita y muy maravillosa para que estos negocios salgan adelante", afirma.

El chef Carlos, desde Casa Judas, se suma al llamamiento con una invitación abierta: "Esta es vuestra casa cuando queráis". José Andrés recoge la frase y la amplía: "Todo Madrid y toda España está invitada".

El cocinero también anima a quienes viajen por la zona a hacer una parada en estos municipios: "Los que paséis del sur al norte, del norte al sur, pasad por pueblos como este y parad a comer, parad a cenar. Así les damos entre todos una mano".

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Tras la fase más dura de la emergencia, el mensaje pone el foco en una recuperación menos visible pero igual de necesaria: la de los bares, restaurantes y pequeños negocios que sostienen la vida diaria de los pueblos afectados.