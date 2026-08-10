Judith Piquet (Alcalá de Henares): "Lamentablemente, la política municipal hoy tiene todo de un 'ring' de boxeo"

Nacida en Madrid porque entonces aún no se había construido el Hospital Príncipe de Asturias, Judith Piquet Flores, 47 años, creció, estudió y se licenció en Derecho en Alcalá de Henares, tercera ciudad en población de la Comunidad de Madrid, con más de 200.000 habitantes. Saltó a la primera línea política municipal en 2019, dice que por una carambola, y en 2023 se convirtió en la primera alcaldesa en la historia del municipio, después de que su partido, el PP, fuera segundo en las elecciones, 1.500 votos por detrás del PSOE, pero alcanzara un pacto de gobierno con Vox.

Declarada ayusista y de discurso duro, está procesada por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos en relación con un parte policial utilizado por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, para justificar unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en las que la presidenta madrileña apuntaba a agresiones sexuales por parte de migrantes enviados por el Gobierno al Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) de la localidad. Ella achaca el proceso, iniciado tras una denuncia del PSOE, a un propósito de “destrucción personal”.

Es presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, hermana cofrade del Cristo Universitario de los Doctrinos, y futbolera, del Atlético de Madrid, pero sobre todo, y como diría alguno, muy de Alcalá y mucho de Alcalá.

Alcaldesa, quien tiene un tío en Alcalá…

Tiene un tesoro, un tío en la mejor ciudad del mundo.

¿Y qué es lo mejor de esta ciudad, qué la hace “la mejor ciudad del mundo”?

Sin duda, la gente. Más allá de privilegiados, por vivir entre patrimonio, los alcalaínos somos solidarios, acogedores, abiertos y divertidos.

¿Y quizá un poco tradicionales de más?

No lo creo. Nos gusta preservar las raíces, la cultura y la propia identidad de la ciudad, pero no somos conservadores al uso. Alcalá de Henares es una ciudad viva. Con una historia milenaria, pero muy firmemente asentada en el siglo XXI.

¿Qué tal se come, qué tal se duerme y qué tal se aparca?

Se come maravillosamente bien, la Escuela de Hostelería ha creado una cantera muy importante. Se duerme también maravillosamente bien, porque entre piedras milenarias se duerme genial, y los que vivimos en los barrios también dormimos bien, la seguridad ciudadana nos importa muchísimo.

¿Y aparcar?

De los tres aspectos que me pone en cuestión, es el más complicado. Lo que hemos visto en todos los módulos e informes económicos para poder hacer aparcamientos subterráneos es que salen con un elevado coste que no hace viable su construcción. Vamos buscando otras opciones, hemos hecho en superficie un aparcamiento de 350 plazas, otro de otras 100 y seguimos ampliando aparcamientos en parcelas dotacionales.

Le preguntaba qué era lo mejor de Alcalá de Henares. ¿Y de su alcaldesa?

Yo digo que soy perseverante, mis amigos que cabezota.

¿Cómo llegó a ser candidata primero y alcaldesa, después?

Fue una carambola del destino, nunca pensé, pese a llevar más de 20 años afiliada al Partido Popular, estar en primera línea de la política. Pasaban malos tiempos para el Partido Popular a nivel local, era un partido absolutamente roto con previsiones de sacar tres concejales en las encuestas en 2019, con una gestora que venía arrastrada desde hacía años. Nunca me postulé, pero la dirección del partido en ese momento decidió que era época de cambios, de una cara nueva, una mujer, que nunca había habido una alcaldesa en esta ciudad, y asumí esa responsabilidad. La campaña fue difícil, pero los resultados fueron buenos aunque no llegamos a gobernar hasta cuatro años después.

No tengo un carácter fácil, es cierto, pero agradezco muchísimo que me digan la verdad. No me gustan los pelotas

Ese 2019 fue el mismo año en que Isabel Díaz Ayuso concurrió por primera vez como candidata a la Comunidad de Madrid.

Sí, en ese sentido hemos crecido juntas. Recuerdo su llamada en el nombramiento, me dijo: “Disfruta mucho de este momento”, y yo: “Madre mía, Isabel, si yo no estaba aquí ni se me esperaba…”, y su respuesta fue: “¿Me lo dices o me lo cuentas?”. Agradezco su confianza desde el primer momento y mi lealtad es absoluta, porque es una líder indiscutible.

¿Cómo es ella en la distancia corta?

Supergenial, Isabel en estado puro, esa naturalidad, esa espontaneidad, pero a la vez responsabilidad, porque no deja un minuto de ser la presidenta de la Comunidad. Es una líder nata.

¿Se le puede llevar la contraria?

Sí. Eso es algo que yo he hecho habitualmente, el no decir a mis jefes lo que quieren escuchar sino la verdad de lo que pienso. Y creo que ella lo agradece mucho.

¿Y a usted, se le puede llevar la contraria?

Sí. No tengo un carácter fácil, es cierto, pero agradezco muchísimo que me digan la verdad. No me gustan los pelotas.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, en la plaza de Cervantes, cuya reforma se acaba de acometer. / Alba Vigaray

Dicen que se parece a la actriz Hillary Swank. ¿Se reconoce en la comparación?

¡Un mogollón! Mis hijos, de pequeños, si veían una peli suya, decían que era mamá. Yo misma cuando la veo en pantalla digo: “Ostras, es como mirarme al espejo…”.

Una de las películas más conocidas de Swank es ‘Million Dollar Baby’, sobre boxeo. ¿Qué tiene de ‘ring’ la política municipal?

Lamentablemente, todo. Estamos en un momento de crispación absoluta en el que cada día es una pelea y en el que hay que entrenar el combate. Me paso la vida intentando predecir el golpe del contrario desde que entré en política, antes de gobernar incluso. Aprendes a vivir así, es la manera de sobrevivir: intentar adelantarte a que te den el golpe para no tener que levantarte.

¿Quién le da más problemas, la oposición o sus socios de gobierno?

La oposición, sin duda. Lo de los socios de gobierno, al final, es una estrategia política. Lo de la oposición es destruir. No es un combate de ideas, es un combate personal.

Pues a su socio de gobierno acaba de quitárselo como teniente de alcalde.

Sí, es lo que decía: predecir, moverte en el ring antes de que te noqueen, entra dentro del juego diario, de la pelea diaria. Pero al menos ellos no me quieren destruir personalmente. O eso espero...

A Feijóo con Vox le daría el mismo consejo que me dio a mí Isabel Díaz Ayuso: “No cedas en lo que no quieras ceder y que tus líneas rojas y tus principios sean siempre tus líneas rojas y tus principios”

Según apuntan las encuestas, Alberto Núñez Feijóo también va a necesitar a Vox si quiere gobernar. ¿Qué consejo le daría?

El que me dio a mí Isabel Díaz Ayuso: “No cedas en lo que no quieras ceder y que tus líneas rojas y tus principios sean siempre tus líneas rojas y tus principios”.

¿Cuáles fueron las suyas?

Una que no iba a desaparecer la Concejalía de Igualdad. Otra, la seguridad, que es algo muy importante y que Vox quería, pero a mí me preocupa, conozco mi ciudad, conozco el cuerpo de policía y no quería cederla. Y no quería un vicealcalde solo por la figura del vicealcalde y tener un florero. Si a mí me pasa algo, tengo que ausentarme, tengo una operación, quiero que el gobierno siga en manos de mi partido, no de Vox.

Piquet (PP) es regidora de la ciudad complutense desde 2023 con el apoyo de Vox. / Alba Vigaray

Está procesada por la presunta filtración de un documento policial.

Tiene que ver con esa destrucción personal, un juicio en el que en mi contra solo hay una declaración de un señor que era jefe de la policía y dejó de serlo. Son casi dos años de un procedimiento que no avanza demasiado rápido y que espero que cuanto antes acabe con una absolución. No concibo otra cosa, porque es imposible demostrar otra cosa.

¿No cree que le comprometa como alcaldesa?

En absoluto.

El documento recogía una actuación policial en relación con la denuncia de una agresión a una mujer por parte, describía el documento, de un “joven de raza negra”. ¿Hay un problema de seguridad en Alcalá vinculado a la migración o a la existencia del Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) del Ministerio de Inclusión?

Al final, muy lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón. Hay incidentes dentro del CAED y hay incidentes fuera. Una persona se quedó en coma, ha habido una agresión sexual muy grave, sigue habiendo reyertas, peleas y problemas de convivencia. Me van a llamar racista por relacionar inmigración y seguridad, y no, estoy diciendo la verdad objetiva de lo que está pasando en la ciudad. Y lo voy a seguir denunciando sea donde sea. Voy a seguir pidiendo un plan de integración para los inmigrantes que vienen, que no lo hay, y voy a seguir pidiendo un plan de seguridad para la ciudad, que tampoco lo hay.

¿Qué es lo que más le enorgullece de sus tres años en el cargo?

Las obras que mejoran la vida de mis vecinos, la accesibilidad, las mejoras en seguridad, cambiar las necesidades básicas de mis vecinos... Atender a los barrios, que antes estaban muy olvidados. Alcalá es muy importante como ciudad patrimonio, pero vivimos 200.000 personas en los barrios. Creo que eso, el no perder el punto de vista del terreno, de mi barrio.

¿Sigue viviendo en él?

Sí, es algo muy comentado, no sé cuántos chalets llevo ya, según la gente. Sigo viviendo en mi piso de siempre, en mi casa de siempre, en mi barrio de siempre, donde me he criado.

Mi padre era funcionario, estuvo más de 40 años en el Ayuntamiento de Alcalá y se jubiló unos días después de que yo llegara a ser alcaldesa, llegué a ser su jefa unos días solo

¿Dónde puedo encontrarla tomando una cerveza?

En cualquier sitio… Sigo haciendo mi vida normal, frecuentando los mismos bares, los mismos restaurantes, las calles, haciendo la compra. Cuando hay algo que celebrar, el día de las elecciones, por ejemplo, fuimos al restaurante La Cúpula, que es también donde tenemos tradicionalmente nuestra copa de Navidad.

¿En qué es muy buena, en qué no le gana nadie?

En memorizar fechas, nombres, apellidos, cumpleaños… Tengo una capacidad de memoria grande. Quizá por eso estudié Derecho. Además de ser algo puramente vocacional: quería ser abogada.

¿Le venía de familia?

No. Mi padre era funcionario, estuvo más de 40 años en el Ayuntamiento de Alcalá y se jubiló unos días después de que yo llegara a ser alcaldesa, llegué a ser su jefa unos días solo, y mi madre ha sido limpiadora, así que no.

¿A qué músico le gustaría traer a las fiestas?

Noticias relacionadas

¡Ay…, Pablo Alborán! Pablo Alborán, Dani Fernández y Siloé serían mi top 3, y a Siloé ya los traje el año pasado.