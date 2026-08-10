José Prieto, presidente de la Agrupación Astronómica de Madrid: "El eclipse será el único momento en el que podremos ver las capas exteriores del sol"

Madrid mirará al cielo el próximo miércoles. El eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto convierte la capital en uno de los escenarios privilegiados para contemplar un fenómeno astronómico histórico. Durante unos minutos, la Luna alterará la luz del día y ofrecerá un espectáculo poco frecuente que reunirá a miles de aficionados y vecinos en parques, miradores y espacios preparados por toda la Comunidad. “Se trata de un acontecimiento excepcional, tanto desde el punto de vista científico como personal. El fenómeno es de una rareza única, no porque no se produzcan eclipses totales al año, sino porque la probabilidad de que lo haya en un lugar determinado es de una vez cada 400 años”, relata José Prieto, presidente de la Agrupación Astronómica de Madrid (AAM). La Península Ibérica, asegura, será el único lugar del mundo en el cual se podrá ver el eclipse con unas condiciones adecuadas: “Comenzará en Siberia, cruzará el Polo Norte, pasará por Reikiavik y atravesará el Atlántico. Son zonas con una alta probabilidad de nubes”.

Graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones, se interesó por la astronomía con apenas ocho años y, aunque su trabajo siempre estuvo relacionado con ella, no ha sido hasta su jubilación cuando ha podido exprimirla a tiempo completo. “Llegué a la agrupación en 1985, con el regreso del Cometa Halley y, aunque fui presidente durante cinco años en la década de los noventa, lo retomé en 2023”, dice. El conjunto fue fundado en 1974 por un grupo de estudiantes de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid y presidido por Alvar Jiménez Cañete: “Crearla en esa época era algo extremadamente raro. Empezaron siendo menos de 20 y ahora alcanzamos los 525 socios con perfiles de todo tipo. Hay estudiantes, catedráticos, ingenieros, informáticos, abogados y también artistas. Lo único necesario para acceder es la ilusión por adentrarse en la astronomía”. Con más de 200 reuniones anuales y 18 grupos de trabajo, la asociación ofrece cursos de introducción a la astronomía, astrofotografía, fotometría o espectroscopia, entre otros.

Imagen de un eclipse solar total. / Shutterstock

Prieto reconoce que España vivirá una situación privilegiada con el denominado Trío Ibérico. “Tras el eclipse solar total de este 12 de agosto, otro atravesará la península el 1 de agosto de 2027 y, finalmente, el 12 de enero de 2028, seremos testigos de un eclipse lunar. Hace más de 100 años que esto no ocurría. El último en 1900, 1905 y 1912”, señala. Para este primer evento se espera la llegada de entre 17 y 22 millones de personas. “Además, alrededor de 300.000 madrileños se desplazarán a los alrededores de la región para ver cómo el sol desaparece. Si nos fijamos en las estadísticas de ocupación hotelera, se puede apreciar cómo la zona geográfica que coincide con la totalidad es del 100% en todos los casos. Es un fenómeno tan impactante que, una vez que lo ves por primera vez, se queda grabado en la memoria y todo el mundo quiere ver los siguientes”, suma el presidente. La fascinación, dice, va más allá del ámbito científico, en el que se podrán ver las capas exteriores del sol.

No mirar sin protección

“Veremos la cromosfera y la corona. En 1932 se inventó el coronógrafo, que permite observar la corona solar. Sin embargo, sólo durante el eclipse total podremos divisar la parte insolar de la corona interior y la cromosfera”, sostiene. A diferencia de otras provincias, en la capital el sol quedará cubierto al 99,99%, una cifra que “nada tiene que ver” con la totalidad: “No se hará de noche al completo. Aún así, habrá puntos donde se vea mejor. Al producirse en un momento en el que el sol estará bajo en el horizonte, a unos ocho grados, hay que buscar un lugar con el horizonte oeste despejado. El Templo de Debod es una ubicación bastante buena, por ejemplo”. Entre las recomendaciones, Prieto destaca el uso de gafas certificadas por la norma ISO123212-2 y no mirar al sol sin protección hasta que no esté completamente oculto tras la luna: “En ese momento es prácticamente obligatorio retirarlas para apreciar la corona solar y los planetas y estrellas más brillantes que nunca”.

José Prieto se hizo socio de la agrupación en 1985. / ALBA VIGARAY

“Los momentos más peligrosos se producen cuando el sol está cubierto en un 99%, como ocurrirá en Madrid. Se verá un fino halo luminoso que, a pesar de no deslumbrar, causa daños irreparables en la retina”, insiste. Desde la AAM y en colaboración con el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila, se lanzará un globo sonda durante el eclipse en la zona de Osorno, Palencia: “Tratará de captar unas imágenes únicas de la sombra de la luna desde la estratosfera. Al producirse durante el atardecer, será una estampa bastante impactante. Además, el dispositivo portará alguna otra carga útil, como detectores de muones basados en tecnología de tubos Geiger-Müller, que determinarán las variaciones de las partículas energéticas durante el eclipse”. Prieto se desplazará hasta Aranda de Duero, en Burgos, para ver el eclipse en familia, donde tendrá una duración de un minuto y 43 segundos: “El resto de socios se distribuirán por la península, en Teruel, Soria, Palencia…”.

Acercar la astrología

En los alrededores de la capital, Navacerrada disfrutará de 40 segundos de eclipse solar total, al igual que otros municipios del noroeste. “En algunas ciudades, como se hace de noche, las farolas se encenderán automáticamente, suponiendo un problema para los espectadores. No sería la primera vez que esto pasa, así que hay que estar prevenidos, por eso es recomendable alejarse hasta una zona de campo, donde haya la menor contaminación lumínica posible”, suma. El valor de un acontecimiento como este, dice, reside en la posibilidad de acercar la astrología y la ciencia a las nuevas generaciones.

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José Prieto, presidente de la Agrupación Astronómica de Madrid. / ALBA VIGARAY

“Al igual que ocurrió con los vuelos espaciales en la década de los sesenta, se genera vocación científica”. No solo eso, pues el turismo astronómico vive uno de sus mejores momentos gracias al Trío Ibérico: “He llegado a ver tres noches en un hotel de Valladolid por 18.000 euros. Cualquier evento que nos une con la naturaleza desemboca en un interés colectivo por la ciencia y la astronomía”. La agrupación ya tiene reservadas un centenar de habitaciones en Algeciras para el eclipse de 2027.