El incendio de Navas de San Antonio evoluciona favorablemente tras amainar viento, pero se mantienen los confinamientos

El incendio forestal declarado en el término municipal de Navas de San Antonio (Segovia) evoluciona favorablemente a última hora del domingo, después de que el operativo de extinción haya podido trabajar con mayor eficacia una vez superado el peor momento de la tarde, cuando las rachas de viento alcanzaron mayor intensidad. No obstante, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha decidido mantener las medidas de Protección Civil adoptadas a la espera de su evolución, por lo que continúan evacuados los residentes de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, mientras que se mantiene el confinamiento de la población de Valdeprados.

Según ha informado la entidad tras la reunión mantenida a las 9:00 horas de este lunes en la Delegación Territorial, presidida por la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, las medidas se conservan por prudencia ante la previsión meteorológica de vientos de componente sur con rachas de hasta 38 kilómetros por hora, y para asegurar que no exista ningún peligro para la población cuando se decida el realojo.

El fuego continúa en nivel IGR-2 por la amenaza que supone para las poblaciones de la zona. A causa de la situación, un total de 176 personas han pasado la noche en las instalaciones habilitadas en el pabellón polideportivo de El Espinar (137) y en el centro cívico La Panera de Villacastín (39), además de seis personas que se han desplazado a Zarzuela del Monte para ser atendidas. Por otro lado, en materia de tráfico, la carretera SG-722 en el entorno de Valdeprados continúa cortada en todo su recorrido.

Las llamas avanzaron con rapidez por las zonas de pasto, en un paisaje salpicado de encinas y grandes bloques de granito que han condicionado las labores de extinción. Cuando el fuego alcanzó las encinas, la intensidad del incendio y la cantidad de humo aumentan notablemente, mientras que las formaciones rocosas dificultan el acceso de los equipos a determinadas zonas. Además, el fuego puede permanecer activo bajo los grandes bloques de granito, donde continúa quemando vegetación de forma más lenta, pero con capacidad para generar nuevos focos si el viento vuelve a intensificarse antes de que se consiga apagar completamente.

El director técnico de extinción del operativo Infocal, José Luis Sánchez, explicó que el principal objetivo durante la noche del domingo era trabajar sobre los perímetros de las reproducciones registradas durante la tarde y consolidarlos, especialmente en las zonas más próximas a las poblaciones que han tenido que ser evacuadas. Las condiciones meteorológicas nocturnas, con ausencia de viento y temperaturas más bajas, favorecen las labores de los equipos de extinción, según ha señalado Sánchez, quien se ha mostrado "optimista" respecto a la posibilidad de consolidar el perímetro durante la noche.

"El flanco derecho está bastante controlado y el izquierdo un poco más activo", explicó el responsable técnico, que confía en que el trabajo de los medios desplegados permita afianzar el perímetro durante las próximas horas. Para la mañana está previsto que la maquinaria continúe trabajando con el objetivo de perimetrar y consolidar al máximo las zonas afectadas por el fuego.

@BRIF_PINO / MITECO

La evolución favorable del incendio de Navas de San Antonio se produce en paralelo a la del incendio de Revenga, también en la provincia de Segovia, después de una jornada especialmente complicada por las condiciones meteorológicas y las fuertes rachas de viento. En Navas de San Antonio, la evolución del incendio obligó durante la tarde a elevar el Índice de Gravedad Potencial a nivel 2 y a evacuar de forma preventiva los núcleos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute. Miles de personas tuvieron que abandonar sus viviendas, muchas de ellas por sus propios medios, mientras se habilitaron autobuses y un espacio de acogida en el Polideportivo Municipal de El Espinar y el de Villacastín.

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La emergencia también provocó durante la jornada cortes de carreteras y la suspensión temporal del transporte público municipal de El Espinar, cuyos vehículos fueron destinados prioritariamente a las labores de evacuación. A última hora, el descenso de las temperaturas y la ausencia de viento han permitido al operativo afrontar con mejores condiciones una noche importante para consolidar el perímetro y evitar nuevas reproducciones.