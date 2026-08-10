INCENDIOS
El Gobierno levanta las restricciones de uso de agua en el embalse de San Juan
La Confederación Hidrográfica del Tajo levanta las prohibiciones de uso del agua en el embalse madrileño tras la afectación de los incendios forestales de finales de julio
EFE
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha levantado las prohibiciones vigentes desde el pasado 31 de julio sobre los usos del agua en el dominio público hidráulico del embalse de San Juan.
La decisión, comunicada por el Ministerio a los medios este lunes en una nota de prensa, fue acordada el pasado viernes por el Comité Permanente de la Comisión de Desembalse, una entidad que se activa ante situaciones excepcionales y que está integrada por el presidente del organismo, el comisario de Aguas, el director técnico y la jefa de explotación.
Las prohibiciones en vigor se adoptaron tras la afectación de los incendios forestales a finales de julio en relación con el desarrollo de determinados usos del agua en el dominio público hidráulico del embalse de San Juan, ubicado en el oeste de la Comunidad de Madrid, frontera con Ávila.
A pesar de la gravedad de los incendios forestales, las infraestructuras gestionadas por la CHT no han sufrido daños significativos, con la única excepción de la destrucción total de la casa de administración de la presa de San Juan. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ya calificó este viernes como apta para el baño la calidad del agua en el Pantano de San Juan tras los incendios tras analizar las muestras de agua recogidas en los puntos de muestreo de las playas de El Muro y Virgen de la Nueva, en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, y en la Playa de Alberche, en Aldea del Fresno.
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