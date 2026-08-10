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ECLIPSE SOLAR 2026

El eclipse solar en Madrid, en directo: cuándo es, cómo verlo y dónde conseguir las gafas homologadas

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será uno de los acontecimientos astronómicos más esperados en España

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

¡Comienza la cuenta atrás para el esperado eclipse solar! A medida que se acerca el 12 de agosto, miles de personas terminan de preparar sus planes para observar el fenómeno.

Elegir un lugar con el horizonte oeste despejado, comprobar los horarios y conseguir unas gafas homologadas son algunas de las recomendaciones para disfrutar de un fenómeno que no se veía desde la Península desde hace más de un siglo.

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Aquí, te contamos minuto a minuto las últimas actualizaciones, las mejores imágenes y todos los detalles del eclipse solar 2026 en Madrid.

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