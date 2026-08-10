El eclipse solar en Madrid, en directo: cuándo es, cómo verlo y dónde conseguir las gafas homologadas

¡Comienza la cuenta atrás para el esperado eclipse solar! A medida que se acerca el 12 de agosto, miles de personas terminan de preparar sus planes para observar el fenómeno.

Elegir un lugar con el horizonte oeste despejado, comprobar los horarios y conseguir unas gafas homologadas son algunas de las recomendaciones para disfrutar de un fenómeno que no se veía desde la Península desde hace más de un siglo.

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Aquí, te contamos minuto a minuto las últimas actualizaciones, las mejores imágenes y todos los detalles del eclipse solar 2026 en Madrid.

José Prieto, presidente de la Agrupación Astronómica de Madrid: "El eclipse será el único momento en el que podremos ver las capas exteriores del sol" Madrid mirará al cielo el próximo miércoles. El eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto convierte la capital en uno de los escenarios privilegiados para contemplar un fenómeno astronómico histórico. Durante unos minutos, la Luna alterará la luz del día y ofrecerá un espectáculo poco frecuente que reunirá a miles de aficionados y vecinos en parques, miradores y espacios preparados por toda la Comunidad. “Se trata de un acontecimiento excepcional, tanto desde el punto de vista científico como personal. El fenómeno es de una rareza única, no porque no se produzcan eclipses totales al año, sino porque la probabilidad de que lo haya en un lugar determinado es de una vez cada 400 años”, relata José Prieto, presidente de la Agrupación Astronómica de Madrid (AAM). La Península Ibérica, asegura, será el único lugar del mundo en el cual se podrá ver el eclipse con unas condiciones adecuadas: “Comenzará en Siberia, cruzará el Polo Norte, pasará por Reikiavik y atravesará el Atlántico. Son zonas con una alta probabilidad de nubes”. [Lee aquí el reportaje completo]

Cuidado al grabar el eclipse en Madrid: estos errores pueden estropear el móvil y dañar la vista El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será uno de los acontecimientos astronómicos más esperados en España. Millones de personas tratarán de conservar el momento en fotografías y vídeos, pero lo cierto es que apuntar directamente al Sol con un teléfono no es un gesto inofensivo. El principal peligro aparece durante las fases parciales, cuando una parte del Sol continúa siendo visible y emite una intensidad suficiente para dañar los ojos y, en determinadas circunstancias, afectar al sensor de imagen. [Lee aquí la noticia completa]

Madrid calienta para el eclipse solar: así puedes llegar en transporte público a los 40 pueblos donde se verá Madrid ya cuenta los días para una cita astronómica histórica. El próximo miércoles 12 de agosto, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y dejará completamente a oscuras durante unos segundos una parte de la Comunidad de Madrid. La franja de totalidad atravesará 40 pueblos y municipios de la región y, a diferencia de lo que muchos creen, para contemplar el fenómeno no será imprescindible disponer de vehículo privado. Numerosos destinos están conectados mediante autobuses interurbanos y varias localidades cuentan además con estaciones de Cercanías. [Puedes leer la noticia completa aquí]

Todo lo que debes saber del eclipse en Madrid El miércoles 12 de agosto de 2026 el cielo ofrece uno de los espectáculos naturales más impresionantes que pueden contemplarse: un eclipse total de Sol. Es un acontecimiento histórico para millones de personas, especialmente en España, donde la banda de totalidad cruzará gran parte del norte de la Península y las Islas Baleares en más de un siglo. Madrid también se prepara para vivir el fenómeno: estos son los horarios, los mejores lugares para observarlo, los consejos para hacerlo con seguridad o las fechas de los próximos eclipses [Puedes ver el multimedia completo aquí]

Hace más de un siglo, Madrid vivió un eclipse solar que apenas se vio, pero inspiró una divertida foto Hace ya más de un siglo, en 1905, los madrileños pudieron presenciar un eclipse solar. Fue un 30 de agosto cuando la luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, pero pasó desapercibido en muchas partes de España debido al clima. [Lee aquí la noticia completa]

Así puedes asegurarte de que vas a ver el eclipse en Madrid El primer paso es consultar los municipios donde se podrá ver. En concreto, son 50 los puntos de observación oficiales, algunos de ellos quedan tan cerca como San Sebastián de los Reyes o Torrejón de la Calzada, ambos a media hora del centro. Para garantizar que la ubicación funcionará, busque miradores o terrenos despejados que tengan la vista libre hacia el oeste y el noroeste, dirección que puede comprobar con la app de brújula en su móvil. En este sentido, evite ubicaciones en las que las montañas puedan tapar el Sol durante los instantes finales de la tarde. [Lee aquí la noticia completa]

Claves para ver el eclipse La luna se empezará a interponer entre la Tierra y el astro rey al final de la tarde (19:30 horas) y alcanzará su momento culminante alrededor de las 20.32 horas, cuando el Sol estará ya muy cerca del horizonte, coincidiendo con su puesta. Debido a esta ubicación, debe tener cuidado al escoger el punto donde verá el eclipse, ya que un árbol, una montaña, edificios o cualquier objeto podría obstaculizar la vista. Además, el eclipse durará más tiempo en unas zonas que en otras. De hecho, once municipios del norte y el este de la Comunidad de Madrid serán los más privilegiados para observarlo en su totalidad, y en municipios como Somosierra se alarga por casi minuto y medio.

Dónde conseguir gratis en Madrid las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto: todos los puntos de reparto El Ayuntamiento de Madrid repartirá 50.000 unidades hasta el 12 de agosto en bibliotecas y espacios municipales. Podrán recogerse en el Planetario de Madrid, así como en el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, la Imprenta Municipal-Artes del Libro, Conde Duque y la red de bibliotecas municipales hasta que se agoten las existencias. Por otro lado, ONCE reparte también gratuitamente gafas homologadas para observar con seguridad el eclipse solar del 12 de agosto a través de su red de unos 20.000 vendedores de cupones dentro de una campaña impulsada junto al Ministerio de Ciencia.

¿Habrá nubes durante el eclipse? La nubosidad es una de las variables meteorológicas más difíciles de anticipar con muchos días de margen. Las previsiones pueden cambiar conforme se acerca la fecha, especialmente cuando se trata de determinar si una nube concreta cubrirá el Sol desde un municipio determinado.