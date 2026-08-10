Detenido un joven de 19 años por apuñalar a un hombre en una vivienda de Torrejón de Ardoz

La Policía Nacional ha detenido de madrugada a un joven de 19 años como presunto autor del apuñalamiento de un hombre de 36 años en una vivienda de Torrejón de Ardoz, una agresión en la que se empleó un cuchillo de unos 15 centímetros y que está siendo investigada como un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos se produjeron alrededor de las 3:30 horas en un domicilio situado en el número 36 de la avenida de la Constitución, donde los servicios de emergencia atendieron a la víctima, que presentaba una herida incisa en el hemitórax derecho y se encontraba en estado grave. Los sanitarios del Summa 112 lograron estabilizar al herido antes de trasladarlo a un hospital, mientras agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, los dos hombres se encontraban presuntamente consumiendo sustancias en la vivienda cuando se inició el altercado, que habría comenzado después de que la víctima intentara supuestamente sustraer algunas pertenencias al joven posteriormente detenido.

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El arrestado, de 19 años, está siendo investigado como presunto responsable de un delito de tentativa de homicidio, mientras la Policía Nacional continúa recabando información para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.