Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarIncendio SegoviaGrabar el eclipseAgrupación Astronómica de MadridAemet EclipseAseesinato Puente de VallecasJudith PiquetBrad PittOrquesta PanoramaPantallas
instagramlinkedin

SUCESOS EN LA COMUNIDAD

Detenido un joven de 19 años por apuñalar a un hombre en una vivienda de Torrejón de Ardoz

La víctima, de 36 años, resultó herida grave en el hemitórax y fue trasladada al hospital tras ser estabilizada por el SUMMA 112

Ambulancia del Summa 112.

Ambulancia del Summa 112. / EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Martínez Candela

Madrid

La Policía Nacional ha detenido de madrugada a un joven de 19 años como presunto autor del apuñalamiento de un hombre de 36 años en una vivienda de Torrejón de Ardoz, una agresión en la que se empleó un cuchillo de unos 15 centímetros y que está siendo investigada como un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos se produjeron alrededor de las 3:30 horas en un domicilio situado en el número 36 de la avenida de la Constitución, donde los servicios de emergencia atendieron a la víctima, que presentaba una herida incisa en el hemitórax derecho y se encontraba en estado grave. Los sanitarios del Summa 112 lograron estabilizar al herido antes de trasladarlo a un hospital, mientras agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, los dos hombres se encontraban presuntamente consumiendo sustancias en la vivienda cuando se inició el altercado, que habría comenzado después de que la víctima intentara supuestamente sustraer algunas pertenencias al joven posteriormente detenido.

Noticias relacionadas

El arrestado, de 19 años, está siendo investigado como presunto responsable de un delito de tentativa de homicidio, mientras la Policía Nacional continúa recabando información para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los municipios de Toledo donde mejor se verá el eclipse solar del 12 de agosto
  2. Un incendio de Navas de San Antonio obliga a interrumpir una boda y fuerza a abandonar zonas de Los Ángeles de San Rafael
  3. Más de 400 trabajadores del servicio de limpieza de Alcalá de Henares utilizarán pulseras inteligentes para prevenir golpes de calor
  4. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  5. Madrid reparte gratis gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto: estos son todos los lugares donde puedes conseguirlas
  6. Desalojan Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute por el incendio junto a la AP-6, elevado al máximo nivel de gravedad
  7. Chenoa muestra las claves de su piso en Majadahonda: luz natural, terraza y toques retro
  8. El exclusivo barrio donde vive María Pombo: costosas villas con spa privado y jardín del diseñador del Hotel Ritz en Madrid

Óscar López tacha a Ayuso de "caradura" tras poner en venta el ático de Chamberí adquirido por la Comunidad

Óscar López tacha a Ayuso de "caradura" tras poner en venta el ático de Chamberí adquirido por la Comunidad

El eclipse solar en Madrid, en directo: cuándo es, cómo verlo y dónde conseguir las gafas homologadas

Más Madrid reclama más piscinas públicas en la capital ante unos veranos cada vez más calurosos

Más Madrid reclama más piscinas públicas en la capital ante unos veranos cada vez más calurosos

Un trabajador de 23 años, crítico tras caer desde seis metros de un andamio en el monasterio de El Escorial

Un trabajador de 23 años, crítico tras caer desde seis metros de un andamio en el monasterio de El Escorial

Oftalmólogos del Hospital de Móstoles explican cómo proteger los ojos ante el eclipse solar del 12 de agosto

Oftalmólogos del Hospital de Móstoles explican cómo proteger los ojos ante el eclipse solar del 12 de agosto

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se traslada a ocho espacios de la capital y abre la venta de entradas al público

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se traslada a ocho espacios de la capital y abre la venta de entradas al público

Ayuso afirma que la política de Sánchez en "inmigración descontrolada ataca también a la UE" y lamenta el trato a Italia

Ayuso afirma que la política de Sánchez en "inmigración descontrolada ataca también a la UE" y lamenta el trato a Italia

Madrid anuncia partida de un millón para ayudas a explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por incendios

Madrid anuncia partida de un millón para ayudas a explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por incendios