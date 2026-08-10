Choque en Moralzarzal por el riesgo de incendio y la falta de desbroce

Los vecinos de la urbanización El Retamar, en el municipio madrileño de Moralzarzal, han denunciado la inactividad del Ayuntamiento ante la falta de desbroce en parcelas públicas y privadas de la zona, alertando de que persiste un riesgo extremo de incendio, a lo que el Gobierno municipal ha afirmado que ha ejecutado los trabajos perimetrales que le corresponden y que ha requerido formalmente a los propietarios privados que cumplan con la normativa.

Según sostiene la representación vecinal a través de una nota de prensa y testimonios de los residentes, el incendio del 4 de julio se originó en una parcela sin desbrozar y se aproximó a menos de 15 metros de las viviendas. Como consecuencia del suceso, dos personas tuvieron que ser atendidas por los Bomberos tras intoxicarse por inhalación de humo.

Los afectados señalan que habían presentado denuncias desde el mes de mayo y que el 22 de julio registraron una reclamación colectiva --que sitúan entre los 86 y 87 firmantes-- sin haber recibido respuesta oficial por parte del Consistorio.

Por el contrario, el portavoz del equipo de Gobierno de Moralzarzal, Fernando Cobo, ha asegurado que el Ayuntamiento realizó durante mayo y junio el desbroce perimetral de todas las calles de El Retamar. Respecto al siniestro del 4 de julio, que afectó a una superficie algo superior a los mil metros cuadrados y cuyo origen se debió a un accidente de tráfico, ha argumentado que las llamas no fueron a más precisamente porque la propiedad de la parcela sí había sido desbrozada previamente.

Cobo ha añadido que el Consistorio requirió el pasado 10 de junio a la sociedad propietaria de la mayoría de los terrenos de la zona que procediera a su limpieza. En este sentido, ha precisado que si dicha entidad incumple la orden, la Administración actuará conforme a los cauces legales establecidos. Asimismo, el edil ha defendido la atención prestada a la urbanización, recordando la inversión previa de más de un millón de euros en trabajos de asfaltado y acerado.

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Los residentes, por su parte, insisten en reclamar una actuación inmediata sobre la vegetación seca para garantizar la seguridad de las personas, los animales y los inmuebles, advirtiendo de que intensificarán sus protestas y acciones públicas si no se ejecutan las labores de limpieza solicitadas.