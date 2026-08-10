La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey

Ni la Milla de Oro, ni Serrano, ni el corazón del barrio de Salamanca. Una de las calles con mayor concentración de famosos de Madrid está en Argüelles y pasa bastante más desapercibida entre el tráfico, las terrazas y los edificios señoriales que se asoman al Parque del Oeste.

Se trata de Pintor Rosales, una vía que conecta el entorno de Plaza de España con Moncloa y que se ha convertido con los años en residencia de actores, directores, periodistas, toreros y otras caras conocidas. Pedro Almodóvar, Hiba Abouk o Roca Rey son solo algunos de los nombres vinculados a una calle que algunos ya comparan con el Park Avenue madrileño. "Esta calle que veis aquí, con la carretera, con los coches aparcados, muchas veces en segunda fila, y con edificios que sinceramente tampoco parecen tan lujosos, se ha terminado convirtiendo en lo que algunos llaman el Park Avenue de Madrid", explica la creadora de contenido @thenmarina, que prefiere definirla de otra manera: "el paseo de las estrellas".

"A mí me gusta llamarlo el paseo de las estrellas"

Hablamos de la calle Pintor Rosales, que Marina prefiere describir como "el paseo de las estrellas", y es que, aunque "es un sitio donde pasea gente mayor tan tranquila, y lejos del bullicio de Madrid", la creadora de contenido no dudaba en afirmar que esta zona contaba con varios privilegios muy atractivos para los personajes ilustres.

Vistas desde una terraza de Pintor Rosales / Homeaction.es

El primero de ellos es precisamente esta distancia al centro de la ciudad, que si bien permite desconectar del frenesí de la capital, también posibilita disfrutar de su gran variedad de actividades y comercios gracias a sus buenas conexiones con Moncloa y Gran Vía.

El Paseo de Pintor Rosales está a pocos minutos a pie del Templo de Debod / Madrid Film Office

"Pero ese no es el único privilegio que tiene esta zona", argumentaba Marina, que también destacaba su cercanía al conocido como Parque del Oeste, funcionando como una especie de Mirador. Además, desde esta calle, a escasos minutos a pie se puede disfrutar del imponente templo de Debod.

Famosos de lo más variopintos: Pedro Almodóvar, Roca Rey o la actriz Hiba Abouk

"Aquí vive desde hace muchos años Pedro Almodóvar, también han vivido Iker Casillas y Sara Carbonero al volver de su estancia en Oporto", así comienza la enumeración de Marina en la que revela los nombres de los famosos que conviven en esta calle de Madrid y que da lugar a un grupo de lo más variopinto.

Entre los famosos en Pintor Rosales destacan el director Pedro Almodóvar, el torero Roca Rey, el presentador Pedro Piqueras y la actriz Hiba Abouk / Montaje de 'El Periódico de España'

"Este mismo año también se ha comprado una casa aquí el torero de moda que se llama Roca Rey, que actualmente es pareja de la hija de Fran Rivera", explicaba la creadora de contenido, que además especulaba sobre la posible compra de un tríplex diseñado por el famoso arquitecto Joaquín Torres por la mismísima Rosalía.

La lista se completa con figuras como Pedro Piqueras, la actriz Hiba Abouk, y la humorista Anabel Alonso, aunque ciertos rumores afirman que Javier Ambrosi podría haberse mudado a esta céntrica calle tras su ruptura con Javier Calvo. ¿Quién sabe si algún transeúnte despistado no terminará cruzándose con el director?