Ayuso afirma que la política de Sánchez en "inmigración descontrolada ataca también a la UE" y lamenta el trato a Italia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en "inmigración descontrolada ataca también a la Unión Europea" y ha lamentado el "trato que se está dando a los italianos". Lo ha hecho en una rueda de prensa desde Villa del Prado, a donde se ha trasladado para comprobar los efectos en las explotaciones agrícolas del paso del incendio de la Sierra Oeste.

"El desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras", ha lanzado Ayuso, quien también ha cuestionado "por qué Marruecos no cuida de su infancia, de sus menores y sus jóvenes".

Hacia los italianos -a quienes se les han impuesto controles de acceso a España después de que su primera ministra , Giorgia Meloni, hiciera antes lo propio con España- se ha dirigido para afirmar que el Ejecutivo regional no comparte "las políticas de este Gobierno". "Muchísimo menos el decidir que nos aíslan de las primeras potencias del mundo, empezando por las potencias hermanas", ha apostillado.

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Asimismo, ha trasladado su apoyo a los ceutíes que están "sufriendo una situación sobrevenida", pero sobre la que "no se actúa". Ha afirmado que "no están solos" y que desde Madrid les van a "apoyar allá donde haya posibilidades". "Que sepa el pueblo de Ceuta, insisto, que no está solo", ha rematado.