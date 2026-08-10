Ayuso muestra su apoyo a Colombia tras el terremoto: "Lamentamos profundamente la pérdida de tantas vidas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado sus condolencias por las víctimas del terremoto en Colombia y ha enviado un mensaje de apoyo a sus familiares.

"Lamentamos profundamente la pérdida de tantas vidas en el terremoto que ha sacudido Colombia. Todo nuestro apoyo y cariño a las víctimas y a sus familiares allí, en España y en el resto del mundo", ha escrito en su cuenta de X. En la publicación, la dirigente madrileña ha mencionado también la cuenta de Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia desde la semana pasada.

El seísmo ha causado víctimas y daños materiales en distintos puntos del país, lo que ha llevado a movilizar a los servicios de emergencia y a los equipos de rescate. Las autoridades colombianas continúan evaluando las consecuencias del movimiento sísmico y atendiendo a las personas afectadas en las zonas más perjudicadas. Los trabajos se centran en la atención a los damnificados y en la valoración de los daños ocasionados en edificios e infraestructuras.

Condolencias también para los familiares en España

El mensaje de la presidenta madrileña incluye una referencia expresa a las familias de las víctimas que se encuentran fuera de Colombia, entre ellas las residentes en España. La Comunidad de Madrid cuenta con una numerosa población de origen colombiano y parte de sus residentes mantiene vínculos familiares con el país sudamericano. La dirigente regional ha extendido así sus condolencias a las personas afectadas por el terremoto y a sus allegados "allí, en España y en el resto del mundo".

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