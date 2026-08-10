La Atención Primaria de Madrid alcanza su mejor dato histórico al lograr la máxima satisfacción del 86,3% de los usuarios

La Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha alcanzado su mejor dato histórico al obtener la máxima satisfacción del 86,3 por ciento de sus usuarios, siete puntos más que en 2022 (78,93%), según la encuesta Net Promoter Score (NPS).

El Gobierno regional ha informado en un comunicado que entre los aspectos mejor valorados, con una calificación media de 4,8 sobre 5, destacan el trato y la amabilidad de los profesionales de Enfermería y medicina de Familia; la claridad de la información proporcionada; la facilidad a la hora de canalizar preguntas y expresar dudas durante la consulta; y el tiempo dedicado a la atención.

Asimismo, los madrileños estiman los tiempos de espera el día de la consulta con una valoración media de 4,5 sobre 5, junto a los plazos para obtener cita, la facilidad a la hora de contactar con el centro de salud o con los profesionales sanitarios. Esta confianza se refleja en todos los grupos de edad y ambos sexos, obteniendo los mejores resultados entre los mayores de 69 años, con una puntuación de 73, seguidos por el grupo de 50 a 69 años, que alcanza los 67.

En el NPS, realizado por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria en mayo por SMS, participaron casi 18.000 usuarios. Se trata de un indicador ampliamente utilizado a nivel internacional que permite evaluar si recomendarían este servicio a otras personas en función de su experiencia. Este emplea iconos que representan distintos niveles de valoración, desde experiencias negativas a muy satisfactorias. La encuesta se realiza de forma continuada desde abril de 2022 mediante el envío de mensajes SMS a pacientes, familiares o cuidadores atendidos presencialmente por profesionales de medicina de familia y enfermería en los centros de salud madrileños.

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Esta herramienta permite recoger de manera sistemática la experiencia de los ciudadanos, analizar su evolución en el tiempo y orientar actuaciones para la mejora de la calidad asistencial. Además, refleja un indicador de 66 puntos, quince más que hace cuatro años, cuando comenzó a realizarse esta encuesta. Los resultados obtenidos se alinean con los de la última Encuesta de Satisfacción del Sermas en Atención Primaria, que sitúa este nivel entre los mejor valorados del sistema sanitario público. Nueve de cada diez usuarios recomiendan su centro de salud y más del 90 por ciento se declara satisfecho con la asistencia recibida.