Más de 1.700 agentes velarán por la seguridad durante el eclipse en Madrid, con restricciones en la Sierra

Más de 1.700 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional formarán parte este miércoles del dispositivo de seguridad organizado con motivo del eclipse total de Sol, al que se sumarán policías locales, voluntarios de Protección Civil y servicios de emergencias ante un fenómeno que será visible desde 93 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid y que podría provocar alrededor de medio millón de desplazamientos.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha detallado este lunes el operativo tras la reunión de la Junta de Seguridad convocada para coordinar la respuesta de las distintas administraciones y organismos implicados, una planificación que presenta una dificultad especial debido a la dispersión de los espectadores por numerosos puntos de la región, frente a otros grandes acontecimientos que concentran al público en un único espacio.

De los municipios madrileños desde los que podrá contemplarse el eclipse, 66 han habilitado puntos oficiales de observación, a los que la Delegación del Gobierno recomienda acudir para evitar que miles de personas busquen emplazamientos por su cuenta, especialmente en espacios naturales que este miércoles estarán sometidos a un riesgo muy elevado de incendios forestales. Martín ha advertido de que la posibilidad de que cada ciudadano elija su propio lugar para contemplar el fenómeno multiplicará la distribución de observadores por toda la Comunidad de Madrid, circunstancia que complica tanto la gestión del tráfico como las labores de seguridad y de respuesta ante una eventual emergencia.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, preside la reunión para ultimar del dispositivo de seguridad con motivo del eclipse. / EFE/ Chema Moya

Restricciones en la Sierra por el riesgo de incendios

Ante la previsión de un riesgo muy alto de incendios forestales en la región, que alcanzará niveles extremos en determinadas zonas naturales, la Delegación del Gobierno solicitará a la Comunidad de Madrid que restrinja el acceso peatonal y en vehículo al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, además de limitar la circulación a motor por los montes de utilidad pública.

En los puertos de Navacerrada y Cotos se aplicará un sistema similar al utilizado durante la campaña de nieve, de modo que, una vez se completen las plazas disponibles en los aparcamientos, el tráfico será cortado en las zonas inferiores de los puertos para evitar la saturación de las carreteras y garantizar que permanezcan despejadas las vías de evacuación, aunque podrán seguir accediendo los vecinos y trabajadores de los municipios afectados. Las carreteras también serán iluminadas durante el momento del eclipse con el objetivo de reforzar la seguridad vial, mientras que la Delegación del Gobierno ha pedido a los conductores que continúen circulando con normalidad y que no detengan los vehículos en los arcenes para contemplar el fenómeno.

Martín ha insistido asimismo en la necesidad de utilizar gafas homologadas para mirar directamente al Sol y ha recordado que estos dispositivos no deben emplearse mientras se conduce, por lo que quienes se encuentren al volante durante el momento de máxima ocultación deberán mantener la marcha con normalidad y prestar atención exclusivamente a la carretera. Las autoridades han recomendado además evitar el uso de fuego y pirotecnia, especialmente por las condiciones meteorológicas y el elevado riesgo de incendios, así como priorizar los espacios de observación organizados frente a zonas naturales o emplazamientos improvisados.

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En la reunión de coordinación han participado, entre otros organismos, las unidades de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Delegación del Gobierno, la Unidad Militar de Emergencias, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Tráfico, la Demarcación de Carreteras del Estado, AEMET, Renfe Cercanías, Adif, SUMMA 112 y el Consorcio Regional de Transportes.