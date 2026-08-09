Zoo de Madrid analizará el comportamiento de lobos, elefantes de Sumatra y rinocerontes durante el eclipse: "Se esperan cambios en las vocalizaciones"

Mientras millones de personas dirigen su mirada hacia el cielo, el próximo 12 de agosto habrá otras prioridades en varios zoológicos de España y Portugal: observar a sus animales. En Madrid, Zoo Aquarium y Faunia participarán, junto a otros diez centros, en un proyecto coordinado por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) para estudiar cómo reaccionan distintas especies ante el primer eclipse total de sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El objetivo de la iniciativa no es otro que aprovechar la singularidad del acontecimiento para observar qué sucede cuando, en cuestión de minutos, el día adquiere condiciones semejantes a las del anochecer.

“Tanto los equipos técnicos como los de conservación de ambos centros registrarán en directo el comportamiento de distintas especies antes, durante y después del fenómeno”, señalan desde el Zoo Aquarium de Madrid. Para un mejor estudio, cada espacio pondrá la lupa sobre especies animales diferentes, siendo el zoo madrileño el encargado de documentar el comportamiento de los lobos grises, elefantes de Sumatra y rinocerontes indios. Faunia, por su parte, observará tres especies acuáticas como son los osos marinos sudafricanos, los leones marinos de Steller y los manatíes.

Varios elefantes de Sumatra del Zoo Aquarium de Madrid. / ZOO AQUARIUM DE MADRID

La iniciativa parte de una cuestión aún poco explorada de forma sistemática: cómo responde la fauna ante una alteración ambiental como la desaparición repentina de buena parte de la luz solar. Si bien existen conocimientos sobre los efectos de los eclipses en animales silvestres, son escasos los estudios comparativos que permiten analizar sus reacciones bajo un mismo fenómeno. En este contexto, los zoológicos ofrecen un escenario de utilidad gracias al conocimiento detallado que sus profesionales poseen sobre los hábitos y rutinas de los ejemplares que viven bajo su cuidado.

Conducta animal

“El eclipse generará condiciones similares a las del anochecer en pleno día. El proyecto parte de la hipótesis de que especies con diferentes modos de vida pueden responder de manera distinta. Por eso estudiamos tanto mamíferos terrestres como especies acuáticas. Aunque existen indicios de que los eclipses pueden influir en la conducta animal, la evidencia científica disponible sigue siendo limitada y no suficientemente documentada para muchas especies”, añaden desde el zoo en la capital.

Un ejemplar de lobo gris del Zoo Aquarium Madrid. / ZOO AQUARIUM DE MADRID

“Los investigadores esperan observar posibles variaciones en los patrones de actividad, modificaciones en los desplazamientos o movimientos, cambios en las vocalizaciones o aparición de conductas asociadas al descanso nocturno o al final del día debido a la reducción súbita de la luz”, suman. Durante los minutos de máxima disminución de la luminosidad, los equipos registrarán directamente sus respuestas, prestando especial atención a cualquier variación. Junto a los dos espacios madrileños, también monitorizarán a sus animales el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Oceanogràfic de Valencia, Terra Natura Benidorm, Bioparc Fuengirola, Sendaviva, Tierra Rapaz, Zoo de Santillana del Mar, Lacuniacha, Río Safari Elche y Zoomarine en Portugal.

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Todos ellos utilizarán un formulario común diseñado por AIZA, de modo que los datos puedan ser comparados posteriormente y permitan detectar patrones entre especies y centros. El proyecto pretende convertir el eclipse en una oportunidad científica para ampliar el conocimiento sobre comportamiento animal frente a alteraciones ambientales súbitas: “Queremos comprender la influencia de la luz y los ciclos naturales en distintas especies, generar información útil para la investigación, la conservación y el bienestar animal, y acercar la ciencia y la conservación de la biodiversidad al público general”.