Tarot y comedia en directo comparten escenario en esta sala de cine antiguo en Madrid: solo por una noche

La luz del otoño al final del túnel veraniego está cada vez más cerca, después de las vacaciones de agosto, Madrid ya se está preparando para el mes más escalofriante de todo el año: octubre, con una mística mezcla de tarot y comedia improvisada en una antigua sala de cine.

Cóctel incluido y sólo por una noche

Sólo las conversaciones entre amigos pueden competir con las risas que trae Twisted Tarot Madrid, donde un comediante compartirá el escenario de Sala Galileo Galilei, un antiguo cine de Chamberí, con una tarotista profesional.

Con cóctel incluido y sólo dos funciones este sábado 3 de octubre, las lecturas de tarot se mezclarán con el nerviosismo por saber su destino, el temor de que salga la carta del diablo y la risa incontrolable al mejor estilo de la comedia improvisada reaccionando a las lecturas de los voluntarios del mismo público.

Cartas del Tarot / ECA

Una baraja de cartas en una sala llena de curiosidad: así es Twisted Tarot

Algunos son escépticos, por lo que irán a Twisted Tarot obligados por sus acompañantes o la curiosidad que mató al gato. Creen que la tarotista dice cosas muy generales, que adivina por suerte o que recoge las pistas que el mismo voluntario le va diciendo.

Lo cierto es que nunca lo sabremos, pero en muchas ocasiones, el tarot desvela un punto de vista inesperado, diferente al que siempre ha tenido, o confirman sospechas que se negaba a enfrentar.

Las revelaciones de los 22 arcanos mayores (que hablan sobre los grandes temas vitales) y los 56 arcanos menores (problemas cotidianos) puedan no ser una certeza, pero ciertamente son un gran chiste.

Los chistes y las cartas de tarot se unen en la sala Galileo Galilei / fever

En total, las cartas del tarot son 78 cartas, cuya interpretación dependerá de la pregunta o tema que más le interese, sea el amor, un miedo o una decisión importante. Desde la forma en que caen las cartas hasta el orden en que aparecen cambian totalmente el significado, así que tenga cuidado con lo que le revela a la tarotista o, más aún, al cómico.

Y es que el único material que él tendrá para hacerlos reír son las mismas lecturas, lo que vayan diciendo las cartas, el voluntario o sus acompañantes en Twisted Tarot, de una forma muy similar a los vídeos en redes sociales donde la audiencia cuenta sus curiosas historias personales en shows de stand-up.

¿Cómo conseguir entradas?

Para sentarse en una mesa de la Sala Galileo Galilei (Chamberí, entre las paradas de Metro Islas Filipinas y Canal), puede comprar sus entradas en Fever. Twisted Tarot solo se presentará el sábado 3 de octubre, pero en dos funciones: una a las 19:00 horas y otra a las 21:30.

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En total, dura 75 minutos, es decir, una hora y quince minutos. Teniendo en cuenta que incluye un cóctel, en Twisted Tarot solo pueden participar mayores de edad.