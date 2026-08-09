Muere un hombre de 61 en la explosión y posterior incendio de un semisótano de un edificio en Madrid

Un hombre de 61 años ha fallecido durante la madrugada de este domingo tras una explosión y el posterior incendio registrado en el semisótano de un bloque de pisos situado en el número 312 de la calle Hacienda de Pavones, en Madrid, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han desplazado diez dotaciones hasta el lugar para sofocar las llamas y han rescatado del interior del inmueble a la víctima, cuyo fallecimiento ha sido posteriormente confirmado por efectivos del SUMMA 112.

Los sanitarios han prestado además apoyo psicológico a los familiares del fallecido, mientras que en el dispositivo han participado también efectivos de Samur-Protección Civil, Policía Municipal de Madrid y Policía Nacional.

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Las circunstancias en las que se produjo la explosión y el posterior incendio están pendientes de esclarecer.