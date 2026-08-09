INCENDIO FORESTAL
Madrid envía cinco dotaciones de Bomberos y tres helicópteros para combatir los incendios de Segovia
La Comunidad moviliza medios terrestres y aéreos a petición de Castilla y León para colaborar en la extinción del fuego en Navas de San Antonio, reactivado este domingo por el viento
Europa Press
La Comunidad de Madrid ha destinado cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros del Cuerpo regional de Bomberos para colaborar en las labores de extinción del incendio de Navas de San Antonio y Navas de Riofrío, en la provincia castellanoleonesa de Segovia.
Así lo ha anunciado esta tarde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en una publicación en su perfil oficial en 'X', donde destaca que esta decisión se ha adoptado tras la solicitud de ayuda de la Junta de Castilla y León.
El operativo del incendio forestal originado en Navas de San Antonio trabaja en apagar reactivaciones provocadas por el viento, con rachas de entre 20 y 25 kilómetros por hora, en puntos calientes del flanco oeste y dentro de la zona quemada.
Según datos de la plataforma Inforcyl, más de 30 medios terrestres y aéreos participan en las labores de extinción de este incendio declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, el máximo nivel de alerta, y cuya causa probable es accidental.
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