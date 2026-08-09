FRASES CÉLEBRES
José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya lo adelantó el siglo pasado: "Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo"
Influenciado por Heráclito, el pensador ya argumentaba en 1914 un concepto clave para la definición de la vida
"Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo". Con esta frase, publicada en Meditaciones del Quijote en 1914, el filósofo madrileño José Ortega y Gasset condensó una de las ideas más reconocibles del pensamiento español: nadie puede entenderse al margen del mundo que le rodea. Más de un siglo después, su reflexión conserva plena vigencia, porque recuerda que la identidad se construye a partir de dos elementos inseparables, el individuo y las circunstancias que condicionan su vida.
Los dos ingredientes de una vida
Nacido en la alta burguesía de la capital, José Ortega y Gasset creció en el seno de una familia culta y vinculada al periodismo. Su pensamiento bebía muchas veces directamente de la filosofía griega, como en el caso de esta cita célebre. Fue Heráclito su fuente de inspiración, cuando sus discípulos fueron a visitarlo y lo encontraron en la cocina, a lo que respondió: "Pasad aquí, pues también están los dioses".
Es precisamente la palabra 'circunstancias' la que completa el sentido de la existencia. Y es que, tal y como explicaba el madrileño, la vida de una persona no es algo aislado, sino que se define con la interacción constante entre el individuo y el mundo que le rodea. El filósofo defendía que si bien es cierto que somos seres únicos con perspectivas individuales, estas experiencias están moldeadas por las condiciones y situaciones en la que nos encontramos.
Herederos de su pensamiento
José Ortega y Gasset invita a reflexionar sobre la relación entre el individuo y su entorno, la influencia recíproca entre ellos y la importancia de la libertad y la responsabilidad personal, algo que cobra importancia en el presente. Y es que el pensamiento de Ortega trascendió de su propio ser: sus discípulos marcaron la renovación de la filosofía española del siglo XX.
Denominados como la 'Escuela de Madrid' filósofos como Julián Marías, Xavier Zubiri, María Zambrano, José Gaos, Pedro Laín Entralgo y José Luis Aranguren adoptarían estas reflexiones como base, partiendo de las reflexiones de Ortega para sus trabajos. Un pensamiento que no se quedó solo en la capital, sino que se expandió hasta cruzar las fronteras y permanecer vivo en cualquier rincón del mundo.
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