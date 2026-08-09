Qué fue de Imelda Marcos, la excesiva mujer del dictador filipino que saqueó las arcas públicas de su país

“La madre de Filipinas y del mundo”. Así se refiere a sí misma Imelda Marcos en The Kingmaker, un documental de 2019, escrito y dirigido por Lauren Greenfield, que examinó el entonces improbable regreso al poder de la familia Marcos en Filipinas, centrando su atención en el personaje de Imelda, la viuda del hombre que durante 17 años gobernó Filipinas con mano dura. En el documental se retrata a la filipina como una especie de rostro amable del régimen y de presidenta en la sombra, en el sentido de que su mano era la que realmente dirigía muchos de los movimientos de su esposo. Claro que nuestra protagonista no siempre fue una mujer rica e influyente. De hecho, la prensa publicó en su día que Imelda, nacida en Manila en julio de 1929, pasó gran parte de su infancia en un asilo, donde ayudaba a su madre a fabricar longanizas y embutidos que esta última vendía luego por la calle.

Sus orígenes familiares, que la susodicha mantuvo en secreto, se remontan a su bisabuelo, un franciscano granadino que fue a Filipinas como misionero. El tipo, de nombre Francisco López, tuvo ocho hijos. La mayor, Trinidad, sería la abuela de la que luego ocuparía el puesto de primera dama de Filipinas. “Imelda Romuáldez de Marcos ocultó siempre sus orígenes, los de la rama pobre de la familia, que vivió durante mucho tiempo en un garaje de Manila”, contó una revista. “Cuando los japoneses perdieron la guerra, Imelda regresó a la escuela. Era guapa, tranquila y soñadora, pero su padre no podía pagarle las clases. Era una humillación para Imelda acudir todos los fines de mes a la administración de la Escuela de Holy Infant con esta frase en los labios: ‘Me dice mi mamá que pagaremos más tarde’. El nombre de Imelda aparecía en el tablero de anuncios del colegio en la línea de las familias morosas”.

Imelda Marcos y Augusto Pinochet y esposa, en el funeral del dictador Francisco Franco. / EFE

Ya por esos años, Imelda soñaba con casarse con un príncipe azul y se mostraba adicta al lujo. Aficionada a la música y el cine, a los 19 se presentó al concurso de belleza de Miss Manila, que ganó por procedimientos dudosos, y en 1954 conoció a Ferdinand, héroe de guerra y abogado de Ilocos del Norte con el que vivió un flechazo. “[A Ferdinand] Me lo presentó mi primo, media hora más tarde me propuso matrimonio”, contaría ella. “Al principio me dio risa, pues no le conocía nada, pero once días después ya estábamos casados. Nos encontramos por accidente y nos casamos sin tener tiempo de conocernos, pero todo fue muy bien”. Apoyado por su esposa, Ferdinand fue avanzando en su carrera política hasta que en 1965 accedió a la presidencia de la República, y fue ahí cuando ambos comenzaron a viajar por el mundo, codeándose con lo más granado del establishmente de la época y haciendo negocios hasta acumular una fortuna de varios miles de millones de dólares.

Ferdinand revalidó el cargo en 1969 y también en 1972, cuando declaró la ley marcial, disolvió el Congreso, silenció a la prensa incómoda y metió en prisión a sus opositores políticos. “Tras la Segunda Guerra Mundial, Filipinas se convirtió en un enclave estratégico para los Estados Unidos, que hicieron todo lo posible por tener gobiernos afines que sirvieran de freno a la influencia de la URSS en el Sudeste Asiático”, escribió el periodista Edu Bravo. “Filipinas no podía convertirse en un Vietnam o una Corea del Norte y los Estados Unidos consideraron que los abusos de los Marcos eran el mal menor para sus intereses. Al menos así fue hasta que, en los años 80, la situación geopolítica mudó y los Estados Unidos le retiraron el apoyo al presidente que, por entonces, ya estaba envuelto en escándalos de corrupción, torturas e incluso en el asesinato del político y periodista Benigno Aquino en 1983” (según estimaciones de Amnistía Internacional, esa etapa dejó un saldo de 70.000 presos, 34.000 torturados y 3.240 muertos).

Imelda Marcos, en el Parlamento filipino en 2017. / EFE

En el mismo reportaje se añade que, tras la muerte de Aquino, su viuda, Corazón Aquino, comenzó su carrera política y en 1986 se erigió en la candidata de la oposición moderada a la presidencia de Filipinas: “Los resultados fueron muy ajustados, hubo denuncias de manipulación y tanto la oposición como el oficialismo reclamaron la victoria para sí. Cuando el gobierno filipino pidió a Estados Unidos que hiciera de mediador, Ronald Reagan se lavó las manos. Definitivamente, Marcos había caído en desgracia. A partir de ese momento, los medios de comunicación internacionales dejaron de ser tan complacientes como antaño y comenzaron a airear los comportamientos despóticos de Marcos, sus abusos a la población, sus pillajes y sus mentiras”.

Exilio en Hawai

Corría febrero del 86 cuando Imelda y su esposo abandonaron Filipinas rumbo al exilio en Hawai (aunque ellos siempre defendieron que se alejaron del país en contra de su voluntad y solo porque sus asesores les aconsejaron ponerse a salvo de las grandes revueltas populares protagonizadas por la oposición y parte del ejército). Al parecer, los Marcos huyeron en un helicóptero cargado con lingotes de oro, obras de arte, joyas y 27 millones de pesos filipinos. "Entraron buscando esqueletos y solo encontraron bonitos zapatos", comentó Imelda acerca de su famosa colección de 3.000 pares de zapatos que fue confiscada en el palacio de Malacanang, asaltado por los ciudadanos tras la revolución pacífica que derrocó el régimen de su marido. Al llegar a Estados Unidos, la fiscalía de Nueva York inició un proceso judicial contra el matrimonio, acusado (entre otros delitos) de malversación, corrupción, evasión de más de 200 millones de dólares en impuestos y lavado de capitales.

En la actualidad, Imelda Marcos tiene 97 años. / EFE

En septiembre del 89 falleció Ferdinand en Honolulu, y en marzo del siguiente año dio comienzo en Manhattan el juicio contra Imelda y Adnan Kashoggi, multimillonario empresario saudí al que se acusaba de ayudar al matrimonio a esconder su fortuna. Finalmente fueron absueltos de todas las acusaciones y el jurado determinó que la fiscalía no había podido probar que ella hubiera conspirado con su marido para transferir 200 millones de dólares del Estado filipino a sus cuentas privadas en el extranjero con el fin de comprar inmuebles y obras de arte en Estados Unidos. Una vez libre, la Mariposa de Hierro solicitó poder regresar a Filipinas, cosa que el gobierno del país asiático acabó autorizando tras imponer una serie de rigurosas condiciones.

Evasión fiscal

Pero aquel retorno no resultó tan dulce para Imelda como en un principio podía imaginarse. De hecho, nada más llegar las autoridades procesaron a la filipina y a sus hijos por 29 delitos de evasión fiscal. “La sentencia, dictada en 1993, fue condenatoria, pero el Tribunal Supremo la anuló en 1998”, contó al respecto la revista Vanity Fair. “Lo mismo sucedió con los demás procesos judiciales emprendidos contra Imelda Marcos en 2001, 2009 y 2018 que, aun fallándose en su contra, no han conseguido que la ex primera dama entre en prisión o sea inhabilitada para ejercer cargos públicos. De hecho, no solo se ha presentado a las elecciones presidenciales en varias ocasiones, sino que ha ocupado cargos como diputada nacional y local, gracias a que las nuevas generaciones de filipinos ya no la relacionan con el despotismo de Ferdinand Marcos, sino que la consideran una figura pop, o tal vez habría que decir kitsch”.

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Actualmente, Imelda es una anciana de 97 años que vive plácidamente en un rascacielos de Manila y sigue empeñada en reivindicar el legado de su marido y reescribir la historia de los Marcos. También presume de los éxitos de su hijo Ferdinand Bongbong Marcos, que en 2022 fue proclamado el decimoséptimo presidente de Filipinas después de arrasar en las elecciones tras una campaña centrada exclusivamente en la “unidad nacional”. Entonces, Bongbong se hartó de repetir que los Marcos fueron injustamente difamados, vendiendo que su padre no fue un cruel, déspota y corrupto dictador, sino un señor que trajo gloria, riqueza y grandes infraestructuras a su país. Una cantinela que le funcionó de maravilla en YouTube y TikTok, donde se mueve de maravilla y no dudó en animar a sus seguidores a que inventasen escándalos de sus oponentes. Nada impactante por otro lado tratándose de un país que lidera el ranking mundial de uso diario de redes sociales y que durante muchos años adoleció de falta de debate en las escuelas.