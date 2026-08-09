Gelareh Karimi, diseñadora: "La alta costura no es solo una categoría, es una forma de trabajar"

¿Qué significa moda de alta costura?

La alta costura no es solo una categoría, es una forma de trabajar. Significa creación a medida, atención absoluta al detalle, horas de taller y un diálogo constante con cada cliente. Es una prenda pensada para una persona concreta, con una construcción técnica impecable y una intención estética muy definida. Es exclusividad, sí, pero también es respeto por el oficio.

¿Y existe como tal fuera del núcleo mundial como es París?

París tiene la denominación oficial y gracias a su dedicación hoy manejamos las técnicas que ellos crearon, pero la alta costura como práctica existe allí donde hay saber hacer, exigencia y trabajo artesanal real. En Madrid, por ejemplo; hay talleres, como el nuestro, donde se desarrolla una alta costura contemporánea, con identidad propia, adaptada a la mujer actual pero sin perder el rigor técnico.

¿Cuál es el espíritu de la marca Masum Karimi?

Masum Karimi nace desde la artesanía contemporánea y el diseño con alma. Somos una marca que entiende la moda como algo que vincula nuestra forma de ser a la prenda. Nos especializamos en novias y madrinas porque creemos en la importancia de esos momentos, y en que cada mujer merece sentirse única. Nuestro prêt-à-porter es muy exclusivo, casi una extensión creativa que muchas veces sirve de punto de partida para piezas a medida. No seguimos tendencias de forma literal; las interpretamos desde nuestra identidad.

¿Qué tal es trabajar a diario con una madre?

Es una experiencia intensa y muy enriquecedora. Cada una lleva una línea de responsabilidad dentro de la empresa. Compartimos una visión estética y una forma muy exigente de entender el trabajo. Hay una conexión especial, una confianza que no se construye, simplemente existe. Y eso, en un entorno creativo, es un valor enorme.

¿Qué tipo de productos de moda son los que más salida tienen?

Sin duda, las prendas vinculadas a eventos especiales. Vestidos con carácter, nuestros estampados únicos, que tienen algo que contar. La clienta que llega a nosotras, además de buscar calidad y cercanía, busca diferenciarse, no repetir lo que ve en todas partes.

El taller de Masum Karimi en Madrid, donde la alta costura se trabaja de forma artesanal y a medida / Alba Vigaray

¿También vestidos de novia y madrinas?

Sí, y de hecho es uno de nuestros pilares. Somos especialistas en novias y madrinas. Es un terreno donde la alta costura tiene todo el sentido… cada cuerpo, cada historia, cada celebración es distinta. Ahí es donde realmente podemos aportar valor creativo.

¿Buscan que las prendas sean duraderas en el tiempo?

Absolutamente. Diseñamos pensando en la permanencia, no en lo efímero. Trabajamos con buenos materiales, con técnicas que garantizan calidad y con diseños que no caducan en una temporada. La idea es que la prenda acompañe, que tenga recorrido.

¿Hacen muchos encargos a medida?

Es, de hecho, el corazón de la marca. La mayoría de nuestras piezas nacen desde cero para una clienta concreta. Incluso cuando alguien se acerca a una prenda de prêt-à-porter, muchas veces termina evolucionando hacia un diseño personalizado.

¿Usted se dedica a formar a gente en una academia que tiene su marca?

Sí. Tenemos una academia donde enseñamos patronaje, costura y moda con un enfoque muy profesional. No es un aprendizaje superficial: buscamos transmitir el rigor del oficio, la técnica real de la alta costura. Es una forma de preservar y compartir este conocimiento.

¿Tiene usted otra marca con la que elabora accesorios de mujer de tinte ecológico?

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Sí, además de Masum Karimi he creado Nodos by G, un proyecto donde investigo nuevos materiales y formas de hacer accesorios desde una mirada más experimental y sostenible. Masum Karimi es un proyecto que comparto con mi madre, un universo que ella creó hace 27 años y al que yo me he ido incorporando de forma muy natural, hasta convertirlo en nuestro lenguaje común. Es la casa donde desarrollamos alta costura, moda a medida y, muy especialmente, todo el trabajo para novias y madrinas.En cambio, Nodos es mi proyecto propio, nacido de una necesidad muy personal de experimentar con nuevos materiales y otras formas de entender el accesorio. Es donde investigo, pruebo y juego con botones y piezas de inspiración orgánica, trabajando con materiales de origen vegetal y procesos más responsables, sin perder nunca el foco estético. Podríamos decir que Masum Karimi es mi raíz, y Nodos, la rama que se atreve a ir un poco más lejos.