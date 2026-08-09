El gasto en las fiestas del Orgullo de Madrid aumenta un 1,4% hasta los 1.124 millones de euros

Durante las fiestas del Orgullo LGTB 2026 en Madrid, que tuvieron lugar del pasado 26 de junio al 5 de julio, el gasto en consumo ascendió a 1.124,1 millones de euros en el conjunto de la ciudad, lo que supone un aumento del 1,4% respecto al año pasado y del 4,6% con respecto a un periodo estándar (periodo equivalente inmediatamente anterior).

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital en un comunicado, el incremento del gasto durante el período del Madrid Orgullo (MADO) 2026 con respecto a un período estándar supone 49,4 millones de euros, lo que genera un impacto total de 82,7 millones de euros sobre el valor total de la producción en la ciudad de Madrid.

Para la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, este hecho "refleja, un año más, la buena acogida de una iniciativa que atrae gran afluencia de público procedente de todas las partes del mundo y que tiene su reflejo en el saldo de gasto registrado en el conjunto de la ciudad".

Las cifras, facilitadas por el Área que dirige en el informe Gasto en consumo-Festival MADO 2026, se obtienen a partir de información estadística de datos, disociados o anonimizados irreversiblemente, tras haber sido sometidos a un proceso de agregación, de una parte de las transacciones con tarjetas emitidas por una de las principales entidades bancarias de España en TPVs de cualquier entidad y/o realizadas en TPVs físicos de dicha entidad bancaria.

El alojamiento turístico lidera el gasto

El análisis refleja que el tique medio se situó en 30,4 euros, un 4,7% superior al de un periodo estándar. Por categorías, el alojamiento turístico concentró la mayor parte del gasto durante el MADO 2026, con un 25,9% del total, seguido por restauración (17,4%), grandes almacenes (7,3%), alimentación (7,2%), servicios sanitarios (5,1%) y transporte (4,4%).

Los mayores incrementos respecto a un periodo estándar se registraron en grandes almacenes (+19,6%), servicios sanitarios (+4,1%) y alojamiento turístico (+2,7%). En comparación con la semana del MADO 2025, casi todas las categorías experimentaron crecimientos positivos en el municipio de Madrid, destacando, principalmente, el aumento registrado en la categoría de transporte (+46,7%), seguido de servicios sanitarios (+14,4%) y grandes almacenes (+9,6%).

Irlandeses y estadounidenses, los que más gastaron

Asimismo, el informe pone de manifiesto además el "marcado carácter internacional" del evento, según ha afirmado el Consistorio, puesto que los visitantes de otros países representaron el 44% del gasto total. Por su parte, los residentes en Madrid aportaron el 30,8%, los procedentes del resto de la Comunidad de Madrid el 8,4% y los visitantes del resto de España el 16,8%.

Respecto a la edición anterior, el mayor crecimiento correspondió al gasto realizado por los turistas internacionales, con un aumento del 4,2%. Desglosando a estos turistas por nacionalidades, se observa que los que registran un mayor volumen de gasto, con gran diferencia, fueron Irlanda y Estados Unidos (18,8% y 16,2%, respectivamente), seguidos de Italia (7,2%) y Reino Unido (7,2%). El valor del tique medio más elevado correspondió a Irlanda (122,9 euros), superando con creces al segundo, de Estados Unidos (53,9 euros).

Entre los visitantes nacionales destacaron los llegados desde la provincia de Barcelona, responsable del 9% del gasto realizado por turistas procedentes del resto de España, seguida de Valencia con un 6%. El tique medio más alto también correspondió a Barcelona, con 41,6 euros.

Noticias relacionadas

La zona centro, eje del consumo

La distribución territorial del gasto volvió a concentrarse en los distritos centrales, con Centro (17,3%), Chamberí (11,9%), Chamartín (10,9%) y Salamanca (10,3%) a la cabeza. No obstante, los mayores incrementos respecto al periodo de referencia se registraron en Barajas (+19,7 %), Carabanchel (+15,7%) y Vicálvaro (+12,2%), reflejando una creciente extensión del impacto económico del evento al conjunto de la ciudad.