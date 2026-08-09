Dónde conseguir gratis en Madrid las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto: todos los puntos de reparto

¡Arranca la cuenta atrás para los madrileños! Ya queda poco para que los ciudadanos puedan observar el próximo 12 de agosto de 2026 uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año.

Sí, hablamos del eclipse solar. Desde Madrid, la Luna llegará a ocultar gran parte del disco solar, aunque la franja de totalidad atravesará otras zonas de España.

La elevada visibilidad prevista hará que miles de personas salgan a calles, parques y miradores para seguir el evento. Eso sí, conviene no olvidarse del elemento más importante: las gafas.

Para disfrutar con seguridad del espectáculo será imprescindible utilizar gafas específicas, ya que mirar directamente al Sol puede causar daños graves y permanentes en la retina.

Los puntos de reparto de las gafas en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid repartirá 50.000 unidades hasta el 12 de agosto en bibliotecas y espacios municipales. Podrán recogerse en el Planetario de Madrid, así como en el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, la Imprenta Municipal-Artes del Libro, Conde Duque y la red de bibliotecas municipales hasta que se agoten las existencias.

Por otro lado, ONCE reparte también gratuitamente gafas homologadas para observar con seguridad el eclipse solar del 12 de agosto a través de su red de unos 20.000 vendedores de cupones dentro de una campaña impulsada junto al Ministerio de Ciencia.

Junto a los cupones, los agentes vendedores distribuirán de forma gratuita unas gafas homologadas para poder disfrutar del eclipse de forma segura y sin poner en riesgo la visión. Estas gafas estarán disponibles en todos los puntos de venta en los que haya un vendedor o vendedora de la ONCE, ya sea quiosco de venta o rincones en los que se encuentran habitualmente.

El Ayuntamiento de Madrid repartirá 50.000 unidades hasta el 12 de agosto en bibliotecas y espacios municipales / Archivo

Estos son los requisitos que deben cumplir las gafas

Las gafas destinadas a observar directamente el Sol deben estar específicamente diseñadas para eclipses y cumplir la norma ISO 12312-2:2015. Además, la guía del Planetario señala que deben contar con certificación CE, identificar al fabricante o verificador e incluir advertencias e instrucciones claras de conservación y uso.

Antes de utilizarlas conviene comprobar que no presentan arañazos, perforaciones, roturas, dobleces o daños en el filtro. Las gafas de eclipse están diseñadas para realizar observaciones breves, por lo que el Instituto Geográfico Nacional recomienda utilizarlas únicamente durante periodos cortos, inferiores al minuto, y siempre que se encuentren en perfecto estado.

Para disfrutar con seguridad del espectáculo será imprescindible utilizar gafas específicas / EPE

¿A qué hora será el eclipse?

El fenómeno tendrá lugar durante la tarde del miércoles 12 de agosto de 2026, con el Sol muy cerca del horizonte. Como referencia, desde el Planetario de Madrid el eclipse comenzará alrededor de las 19:37 horas, alcanzará su máximo en torno a las 20:32 horas y finalizará con la puesta de Sol aproximadamente a las 21:24 horas.

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La visibilidad dependerá del lugar exacto de observación, del relieve, de los edificios cercanos y de las condiciones meteorológicas. Al producirse al atardecer, será especialmente importante buscar un espacio con el horizonte oeste y noroeste despejado.