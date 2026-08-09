Alerta por el incendio de Navas de San Antonio: dos pueblos desalojados, otro confinado y Madrid envía refuerzos

El incendio forestal declarado este sábado en Navas de San Antonio, en Segovia, mantiene en alerta a la provincia después de que su evolución haya obligado a desalojar de forma preventiva Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute y a confinar Valdeprados.

La Junta de Castilla y León elevó este domingo el fuego a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, después de que las reactivaciones provocadas por el viento incrementaran el riesgo para la población y para bienes no forestales.

La decisión de evacuar ambos núcleos se adoptó tras una reunión urgente del Centro de Coordinación Operativa (Cecopi), convocada ante la evolución del incendio. En ese mismo encuentro se acordó también el confinamiento de Valdeprados.

Las rachas de viento han provocado desde el mediodía distintas reactivaciones en puntos calientes y zonas ya afectadas por las llamas, lo que ha complicado las tareas de extinción.

Más de 40 medios trabajan contra el incendio

El dispositivo de extinción mantiene desplegados más de 40 medios terrestres y aéreos, en una jornada marcada por las altas temperaturas y, especialmente, por el viento.

El incendio se originó el sábado por la tarde después de que un vehículo comenzara a arder en el arcén de la AP-6, en las inmediaciones de la zona del Telégrafo. Posteriormente, las llamas se propagaron hacia el entorno forestal.

Madrid envía bomberos y helicópteros a Segovia

La Comunidad de Madrid se ha incorporado al operativo tras una petición de ayuda de la Junta de Castilla y León y ha movilizado cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros del Cuerpo regional de Bomberos.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también se ha referido al incendio a través de sus redes sociales y ha señalado que la Comunidad permanece pendiente de la evolución del fuego en la provincia de Segovia.

Cerca de 200 personas alojadas en Villacastín

Alrededor de 200 personas evacuadas han sido alojadas en el pabellón de Villacastín, donde trabajan la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León y efectivos de Cruz Roja.

El Ayuntamiento de El Espinar también ha habilitado el Polideportivo Municipal como espacio de acogida temporal para las personas que lo necesiten, mientras que el Ayuntamiento de Vegas de Matute ha puesto a disposición de los afectados el Colegio de Villacastín.

En los espacios de acogida se encuentran además profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias.

El Ayuntamiento de El Espinar ha indicado que los vecinos que dispongan de vehículo propio y de un lugar alternativo donde alojarse pueden abandonar la zona por sus propios medios. Para quienes necesitan transporte o asistencia se han habilitado autobuses.

Otro incendio afecta al suministro de agua de El Espinar

La situación en Segovia se complica además por otro incendio forestal declarado en Revenga, catalogado en IGR 1, que ha tenido consecuencias sobre el suministro de agua de El Espinar.

El fuego ha dejado fuera de servicio el sistema de bombeo desde el embalse de Puente Alta, lo que ha obligado a detener el abastecimiento procedente de esta infraestructura.

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Para garantizar el suministro, el Ayuntamiento de El Espinar ha informado de que el agua pasará a llegar desde el embalse del Vado de las Cabras y ha pedido a los vecinos responsabilidad en el consumo mientras se mantenga la situación de emergencia.