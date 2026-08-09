Chenoa muestra las claves de su piso en Majadahonda: luz natural, terraza y toques retro

La cantante y presentadora, María Laura Corradini Falomir, más conocida como Chenoa, pasa sus días en un piso en Madrid que, por supuesto, no es cualquier piso, por su privilegiada ubicación (a pesar de quedar fuera del centro) y su decoración de lujo, como ha dejado ver en sus redes sociales.

Se encuentra en Majadahonda, a 15 minutos del centro de la capital, pero el corazón de su hogar es un salón principal con cocina abierta, separada por una barra de desayuno y taburetes que lo rodean en línea con el estilo industrial y mediterráneo especial que se extiende por toda la vivienda.

Paredes de ladrillo visto y mucho blanco en la sala

La decoración de las paredes viene a cuenta del ladrillo visto con una pincelada de blanco, aunque lo común es dejar sin capa de pintura ni revestimiento. El recibidor es un espacio grande con más ladrillo, a cuenta de unos pilares que alguna vez formaron parte de la estructura de la cocina que también da la bienvenida a los visitantes.

Chenoa se ha decantado por el gris para los sofás de esta sala en la zona de descanso y una pantalla de televisión en el centro, acompañada por tres espejos redondos con marco dorado para seguirle el ritmo a los toques amarillos de las telas.

Como es común en la arquitectura moderna, la luz natural es imprescindible. El sol de este verano se abre paso a través de grandes ventanales y la puerta de acceso a la terraza, cuyo marco es blanco siguiendo la senda de la elegancia que comparte el diseño de interiores del piso.

Chenoa ha tomado la costumbre de grabar allí sus vídeos y tomar fotografías, gracias a esta gran iluminación, pero cuando cae la noche, debe encender la lámpara de pie en tono crema que da comienzo a los detalles más mediterráneos y cálidos.

Calidez hogareña

Así, su piso tiene un rincón de lectura desde un sofá de una plaza recubierto con cuero marrón, dando un guiño íntimo y reflexivo al mismo tiempo que da un toque más natural, el cual se mantendrá también en los muebles del exterior.

Como otras celebridades, Chenoa no pudo resistirse al diseño abierto, a dejar sin paredes su hogar, salvo las habitaciones en medio. Pero quizá lo que la cantante y presentadora más disfruta cada día son las vistas a través de sus ventanas y su terraza.

Allí, los tejidos en tonos tierra aparecen en pequeñas alfombras e incluso en las mantas con las que en invierno y en otoño se protege del frío.

Esquina retro

Asimismo, una biblioteca de puertas abierta resguarda sus libros favoritos y recuerdos más preciados. Allí, los tonos más oscuros se toman el suelo, ya que el resto de muebles principales son blancos y son vecinos de otras dos mesas de madera.

Precisamente en la biblioteca destacan la decoración más retro con, por ejemplo, una lámpara de ese estilo, una tulipa con estampado y cuerpo en tonos azules, junto a una mesa de dos circulos anaranjada.

Pero espacio, entre libros y literatura, le hacía falta el objeto decorativo más retro de todos: una máquina de escribir en tonos negros, que reposa sobre una mesa. En otra de estas, descansa un teléfono clásico, de los de marcador a mano.

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Se le suma un candelabro tan alto que desde arriba vigila a lo demás y en la pared, un cuadro al mejor estilo del artista Warhol, abanderado del art-pop, el rostro de una mujer en azules y fondo blanco se queda con todas las miradas.