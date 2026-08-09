Ni Caldas de Reis ni Betanzos: las 3 oportunidades para ver gratis a la Orquesta Panorama en Madrid, la mejor de Galicia

Desde sus éxitos más comerciales dentro del pop y música latina, hasta sus experimentos con cumbia y rock, Orquesta Panorama se ha convertido en un clásico de las Verbenas, no sólo en su natal Galicia sino también en España, considerada la mejor del país.

Los madrileños tendrán tres oportunidades, todas en agosto, para bailar y cantar con la orquesta en marco de su gira 'Time Tour 2026', un espectáculo que promete tres horas de concierto con acróbatas, bailarines y efectos visuales.

No es Caldas de Reis, pero está al norte

Lejos de su natal provincia de Pontevedra, en Galicia, la Orquesta Panorama ha ampliado su gira a 30 localidades en España y Portugal, entre las que se encuentra tres paradas en Madrid. La más próxima, será el 25 de agosto en San Sebastián de los Reyes, mientras el municipio celebra al Santísimo Cristo de los Remedios con conciertos gratis de Siloé, Cali y el Dandee, Celtas Cortos y Malú.

La formación gallega montará su gran concierto en el Campo de Fútbol del municipio al norte de Madrid, y se subirán al escenario sobre las 23:30 horas.

La orquesta Panorama, durante un concierto en Calahorra. / Ayuntamiento de Calahorra

Allí, las letras de Cómo está el panorama, Paquito el chocolatero y Como baila Carmina estarán acompañadas por enormes pantallas LED, efectos visuales, robots de iluminación y una potente instalación de sonido.

La segunda oportunidad no es en Betanzos, pero se disfruta igual

El hogar fuera de casa para Orquesta Panorama es Betanzos (Galicia), donde ya se han presentado en varias ocasiones, especialmente en las Fiestas de San Roque. Pero el próximo viernes 28 de agosto, llegarán al municipio madrileño Robledo de Chavela en un ambiente que ya hace parte de su ADN: fiestas patronales.

El municipio comenzó este agosto con el VII Festival de Dragones, Arte y Patrimonio, pero su celebración en honor al Santísimo Cristo de la Agonía tendrán lugar en la Plaza Principal la última semana del mes, de miércoles a lunes, por lo que el mismo día del concierto habrá un encierro y corridas.

Orquesta Panorma se presentará en estas tres fiestas patronales / Ayuntamiento Colmenar Viejo

Último chance para los madrileños

La última oportunidad para ver a Orquesta Panorma en Madrid será apenas dos días después, el domingo 30 de agosto en Colmenar Viejo, al norte de Madrid, también haciendo parte de la programación de sus fiestas patronales de la Virgen de los Remedios.

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La agrupación actuará de 23:00 a 02:00h en la explanada 'Las Vegas'. Sin embargo, desde días anteriores los madrileños ya habrán disfrutado de los conciertos de Maldita Nerea, La La Love You y Camela en la Plaza de Toros de la localidad.