PATRIMONIO
La villa madrileña que está a punto de ser un Bien de Interés Patrimonial: joya renacentista a una hora de la capital
Tras campañas arqueológicas y obras de consolidación, la villa de la Casa de los Mendoza avanza hacia su reconocimiento patrimonial
Si la ciudad de Madrid recoge una historia tan extensa que es imposible de abarcar en poco tiempo, a nivel Comunidad se hace todavía más inabarcable. Un paso para empezar pueden ser los monumentos reconocidos como Bien de Interés Patrimonial (BIP), una insignia que esta villa de recreo de la Casa de los Mendoza ahora busca conseguir.
Oficialmente se ha puesto en marcha el expediente para declarar la necesidad de proteger la Casa del Bosque de Buitrago del Lozoya, eregida cuando la Casa de los Mendoza, una de las familias nobiliarias más influyentes, poderosas y ricas de la Corona de Castilla durante la Edad Media y el Renacimiento, estrenaba su nuevo Señorío de Buitrago del Lozoya en el siglo XIV.
Apenas un siglo después, la familia convierte la llamada Dehesa del Bosque en un coto de caza. Quizá por su afición a esta actividad, a inicios del siglo XVI decidieron levantar esta antigua villa de recreo.
Joya arquitectónica
En plena época renacentista, su arquitectura se decantó por el modelo de villa palladiana del Véneto, un tipo de residencia campestre que se origina de las manos de Andrea Palladio en sus obras en Italia, donde combinaba la elegancia de los templos clásicos romanos con la funcionalidad de una explotación agrícola.
Sin embargo, en el caso de la Casa del Bosque de Buitrago del Lozoya, se añadieron también toques del estilo clasicista y manierista. Este último es el movimiento artístico europeo que fungió de transición entre el Alto Renacimiento y el Barroco, en un balance entre la perfección técnica del primero y la expresión artística muy personal (y opulente) del segundo.
Así, se convirtió en una de las joyas arquitectónicas de la región, a pesar de que pasó por varias otras reformas el mismo siglo de su creación y en el siglo XVII. Desde entonces, lo caracterizó la calma, incluso fue abandonado poco después.
El camino a su decadencia
La tranquilidad solo perduró hasta el saqueo de las tropas napoleónicas en 1808. El propio Napoleón Bonaparte se dirigió a Buitrago del Lozoya tras su victoria en la Batalla de Somosierra en noviembre del mismo año. Tomó el palacete y lo convirtió en una guarnición permanente como un hospital militar, pero también se llevó mobiliario, obras de arte, entre otros elementos de valor histórico.
El siguiente evento histórico que siguió devaluando su patrimonio fue la Guerra Civil, y es que su ubicación frente al Puente Viejas lo ponía en una posición muy sensible. El puente era fundamental para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Madrid, por lo que su control era determinante en el desarrollo (o final) del conflicto.
Un monumento recuperado del jaleo histórico
Tras tanta decadencia, el edificio se encontraba en un avanzado y peligroso estado de ruina, ya que se había perdido gran parte de sus dependencias, vallas de cerramiento, jardín, así como construcciones anexas de servicio o los restos de los arranques de la bóveda que cerraba el espacio interior y los enlucidos de yeso con los escudos nobiliarios que decoran el paramento.
En tiempos más modernos, la Comunidad ha llevado a cabo una serie de campañas arqueológicas y obras de consolidación, por ejemplo, en pavimentos, escaleras, elementos decorativos y tramos del sistema hidráulico original.
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