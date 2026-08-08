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VERBENAS MADRID

Programación completa de las fiestas de San Lorenzo 2026 en Madrid: batalla de agua, VII Concurso de Chotis y 'Bolardo voy, bolardo vengo'

Tras las fiestas de San Cayetano, la capital celebra las festividades de San Lorenzo en Lavapiés, que ofrecerán conciertos, espectáculos y actividades vecinales hasta el martes 11 de agosto

El mes de agosto, la ciudad de Madrid volverá a vestirse de 'chulapa' para celebrar sus fiestas más castizas

El mes de agosto, la ciudad de Madrid volverá a vestirse de 'chulapa' para celebrar sus fiestas más castizas / EFE

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Tras despedir las fiestas de San Cayetano en el barrio de Embajadores, el ciclo festivo de la capital continua y se traslada al barrio de Lavapiés. Allí, las fiestas en honor a San Lorenzo prometen una programación de lo más variada con verbenas, procesiones y actividades vecinales que se concentrarán principalmente en la plaza de Arturo Barea.

Programación completa de las Fiestas de San Lorenzo

A partir de este sábado 8 de agosto, Lavapiés se transformará en el escenario del verano madrileño con las celebraciones en honor a San Lorenzo, un mártir cristiano perteneciente a la iglesia primitiva y que a día de hoy es el santo patrón del barrio. Las fiestas, que se extenderán hasta el próximo martes 11 de agosto, contarán con varias propuestas musicales y otras actividades populares.

Sábado 8 de agosto

Las fiestas de San Lorenzo darán comienzo la tarde del sábado 8 de agosto con su famosa 'Batalla de Agua', organizada por la Plataforma Fiestas Populares de Lavapiés, y que se dará cita en la plaza de Arturo Barea de 18:00 a 19:30 horas. De cara a la noche, a las 20:00 horas los vecinos del barrio podrán disfrutar del espectáculo familiar 'Qué emoción' que promete no dejar indiferente a nadie, pequeños o mayores.

Las fiestas de San Lorenzo comenzarán con su tradicional batalla de agua

Las fiestas de San Lorenzo comenzarán con su tradicional batalla de agua / El Día de Segovia

Debutando entre las propuestas musicales se encuentra 'Tributo La Penúltima Sabinera' que actuarán en la misma plaza a las 21:00 horas y que serán posteriormente sustituidos por DJ Paulo, quien tomará las riendas de las celebraciones que se prevé se extiendan hasta las 02:00 horas de la madrugada.

Domingo 9 de agosto

La jornada del domingo comenzará a las 16:00 horas gracias a la celebración de la 9ª Edición de "Bolardo voy, bolardo vengo", la tradicional intervención artística sobre los bolardos del barrio a cargo de la Asociación 'Esta es una Plaza', que podrá observarse hasta las 21:00 horas de la noche en la calle del Amparo, la calle de Sombrerete y la calle de Caravaca.

El domingo, los vecinos y curiosos podrán disfrutar la 9ª Edición de 'Bolardo voy, bolardo vengo' que permanecerá expuesta de 16:00 a 21:00

El domingo, los vecinos y curiosos podrán disfrutar la 9ª Edición de 'Bolardo voy, bolardo vengo' que permanecerá expuesta de 16:00 a 21:00 / enlavapies.com

Por la noche, Lavapiés disfrutará de la actuación castiza de 'Zarzuela de Mujeres' a las 20:00 horas en la plaza de Arturo Barea, seguida de la actuación de 'Los Vinagres By Vibra Mahou' que tendrá lugar a las 21:30 horas.

Lunes 10 de agosto

Su día grande, el lunes 10 de agosto, estará marcado por la Santa Misa en honor a su patrón que se celebrará en la Iglesia de San Lorenzo a las 19:00 horas, y por su procesión patronal que saldrá a las 20:00 horas desde el mismo templo.

Tradicional procesión de San Lorenzo por las calles mas castizas de Madrid

Tradicional procesión de San Lorenzo por las calles mas castizas de Madrid / EFE (Víctor Lerena)

Por la noche, las fiestas contarán con la banda sonora de Metroolé a las 21:30 horas en Arturo Barea. A esa misma hora, en la calle Olivar 7, los vecinos podrán disfrutar de una limonada popular organizada por la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid, la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y la Junta Municipal del Distrito Centro.

Martes 11 de agosto

La jornada final de las fiestas de San Lorenzo comenzará a las 20:00 horas en la plaza de Arturo Barea con la actuación de Manuel de Segura 'Copla Castiza', y continuarán con el concierto ofrecido por Metroolé a las 21:30 horas. También de 19:00 a 21:00 los más pequeños del barrio podrán disfrutar de juegos populares, lectura de cómics y manualidades en la calle Doctor Fourquet organizadas por la Asociación 'Esta Plaza'.

Noticias relacionadas y más

Además, la Parroquia de la Virgen de la Paloma ya ha confirmado que por séptimo año consecutivo, de 21:00 a 22:30 los vecinos podrán participar del VII Concurso de Chotis Virgen de la Paloma, bailando esta danza castiza en la plaza de Lavapiés con el mismo nombre.

El VII Concurso de Chotis de la Virgen de la Paloma se dará cita en la Plaza de la Virgen de la Paloma el martes 11 de agosto de 21:00 a 22:30 horas

El VII Concurso de Chotis de la Virgen de la Paloma se dará cita en la Plaza de la Virgen de la Paloma el martes 11 de agosto de 21:00 a 22:30 horas / Archidiocesis de Madrid

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