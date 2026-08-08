Una mujer de 55 años, grave tras sufrir un ahogamiento en una piscina de Arganda del Rey

Una mujer de 55 años ha resultado herida de gravedad tras sufrir un episodio de ahogamiento en la piscina de una urbanización privada de Arganda del Rey, situada en la calle Mar Cantábrico.

Los primeros en intervenir fueron agentes de la Policía Local, que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima.

A la llegada de los sanitarios del SUMMA 112, los profesionales continuaron con las labores de reanimación y lograron revertir la parada cardiorrespiratoria.

Tras recuperar el pulso, la mujer fue estabilizada e intubada por el equipo sanitario y posteriormente trasladada en estado grave a un centro hospitalario.

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Yolanda Castillo, supervisora de guardia del SUMMA 112, ha informado sobre la actuación de los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar.