SUCESOS
Una mujer de 55 años, grave tras sufrir un ahogamiento en una piscina de Arganda del Rey
La Policía Local inició las maniobras de RCP y el SUMMA 112 logró revertir la parada cardiorrespiratoria antes de trasladar a la víctima en estado grave
Una mujer de 55 años ha resultado herida de gravedad tras sufrir un episodio de ahogamiento en la piscina de una urbanización privada de Arganda del Rey, situada en la calle Mar Cantábrico.
Los primeros en intervenir fueron agentes de la Policía Local, que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima.
A la llegada de los sanitarios del SUMMA 112, los profesionales continuaron con las labores de reanimación y lograron revertir la parada cardiorrespiratoria.
Tras recuperar el pulso, la mujer fue estabilizada e intubada por el equipo sanitario y posteriormente trasladada en estado grave a un centro hospitalario.
Yolanda Castillo, supervisora de guardia del SUMMA 112, ha informado sobre la actuación de los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar.
- El nuevo refugio familiar de Cucurella: lujo, tranquilidad y máxima privacidad a las afueras de Madrid
- Qué fue de Hilario Pino, el presentador del telediario que nació en Toledo y desapareció de la noche a la mañana
- El exclusivo barrio donde vive María Pombo: costosas villas con spa privado y jardín del diseñador del Hotel Ritz en Madrid
- Más de 400 trabajadores del servicio de limpieza de Alcalá de Henares utilizarán pulseras inteligentes para prevenir golpes de calor
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Ni Retiro ni Casa de Campo: estos son los cinco mejores lugares de Madrid para ver el eclipse solar total de 2026
- El impresionante palacete secreto de Madrid que podrás visitar gratis para ver tapices, alfombras y obras de Miró: fechas, horarios y entradas
- Alcalá de Henares se llena de planes este fin de semana con las Fiestas de los Santos Niños: esta es la programación