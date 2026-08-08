Más Madrid pide un fondo europeo permanente para la acogida de menores migrantes tras la crisis de Ceuta

Más Madrid ha pedido impulsar la creación de un Fondo Europeo Permanente para la acogida, protección e inclusión de menores migrantes no acompañados que garantice una financiación "suficiente y estable" para los territorios que afronten situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, como la reciente crisis ocurrida en Ceuta.

Así lo ha planteado a través de una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea a la que ha tenido acceso Europa Press, instando al Gobierno madrileño a que lleve la petición al Ejecutivo central. Del mismo modo, ha urgido a la Comunidad a garantizar "siempre" el interés del menor y cumplir de manera "inmediata, leal y efectiva" las acogidas y traslados asignados a la Comunidad en aplicación del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000.

La formación también ha exigido al Ejecutivo regional que desista de las actuaciones judiciales "dirigidas a impedir o retrasar" la acogida de estos menores, así como la aprobación en un plazo máximo de tres meses de un Plan Autonómico de Contingencia en esta materia, que contemple los recursos necesarios "para garantizar una atención digna y adecuada".

Además, ha reclamado suscribir con Ceuta un Convenio Marco de Cooperación Institucional para la Protección de la Infancia y Adolescencia Migrante que contemple protocolos comunes de actuación, apoyo ténico y programas de escolarización, educación e inclusión social, entre otras acciones; y la creación de una Comisión Mixta de Cooperación Comunidad de Madrid-Ciudad Autónoma de Ceuta para el seguimiento, evaluación y desarrollo de este convenio.

Asimsimo, el Grupo Parlamentario ha planteado impulsar una Red Madrileña de Municipios Solidarios con la Infancia de cara a favorecer la inclusión de los menores acogidos en la región, además de crear una Mesa Madrileña de Coordinación para la Acogida de la Infancia y Adolescencia Migrante, con participación del resto de entidades e instituciones competentes, para coordinar las actuaciones y mejorar la protección de la infancia migrante.

Finalmente, Más Madrid ha sugerido desarrollar campañas institucionales de sensibilización con el objetivo de prevenir el racismo y los discursos de odio contra las personas migrantes, "promoviendo una cultura de convivencia, solidaridad y respeto a los derechos humanos".

En declaraciones remitidas a Europa Press, la diputada en la Asamblea por la formación Diana Paredes ha tachado de "hipócrita" la preocupación actual del PP por Ceuta "cuando lleva años dándole la espalda", ya que la "única respuesta que ha encontrado" la Ciudad Autónoma a sus reclamos en las autonomías gobernadas por los 'populares' es el "egoísmo", con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "a la cabeza".

"Si Ayuso de verdad quiere ayudar a Ceuta, que deje de utilizar a la infancia migrante como arma política para fomentar el racismo y empiece a actuar con responsabilidad. Madrid tiene que contribuir solidariamente a la acogida como se lo exige la ley y lo derechos de la infancia, el Gobierno de España debe seguir coordinando una respuesta común y la Unión Europea tiene que asumir que Ceuta no es solo una frontera española, sino una frontera europea que también requiere financiación y corresponsabilidad", ha afirmado.

Noticias relacionadas

De este modo, ante el "preocupante incremento" de discursos de odio contra las personas migrantes, Más Madrid ha recordado que la Constitución Española proclama, en su artículo 2, los principios de autonomía y solidaridad entre los distintos territorios, por lo que ha reclamado al Ejecutivo autonómico "mostrar su solidaridad con Ceuta y liderar una respuesta conjunta".