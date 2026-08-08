El incendio de Navas de San Antonio obliga a interrumpir una boda y pone en alerta a Los Ángeles de San Rafael

El incendio forestal declarado este sábado por la tarde en Navas de San Antonio (Segovia) ha obligado a interrumpir la celebración de una boda en Los Ángeles de San Rafael, según ha relatado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA uno de los fotógrafos que trabajaba en el enlace.

La ceremonia ya había concluido y acababa de comenzar el cóctel cuando la Guardia Civil ordenó a los asistentes abandonar el recinto, según el testimonio del fotógrafo. En la celebración participaban unas 80 personas.

El cóctel, la cena y la fiesta previstos para este sábado se trasladarán, en principio, a este domingo 9 de agosto, según ha explicado el mismo testigo. "Los novios se lo han tomado con sentido del humor", ha relatado.

El fotógrafo había llegado a la zona alrededor de las 19.30 horas, cuando ya había problemas de circulación en los accesos.

Los Ángeles de San Rafael, pendiente de la evolución del incendio

Además, una segunda testigo ha contado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que unas conocidas suyas que se encontraban en Los Ángeles de San Rafael tuvieron que abandonar la zona a causa del incendio. Por el momento, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA no ha podido confirmar por fuentes oficiales si esa salida respondió a una orden de desalojo.

El Ayuntamiento de El Espinar ha recomendado a los vecinos de Los Ángeles de San Rafael que permanezcan en sus viviendas y mantengan cerradas puertas y ventanas ante la presencia de humo. En el momento de emitir el aviso, el Consistorio precisó que el incendio no afectaba directamente al núcleo urbano, aunque su evolución y el desplazamiento del humo se dirigían hacia la población. También pidió evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de la Guardia Civil y los servicios de emergencia.

El fuego se inició sobre las 16.30 horas en el término municipal de Navas de San Antonio después de que un vehículo comenzara a arder en el arcén de la AP-6, en las inmediaciones de la zona del Telégrafo, junto a esta autopista y la N-6.

Restablecido el tráfico en la AP-6 y la N-6

El tráfico ha quedado restablecido tanto en la AP-6 como en la N-6 después de que el incendio obligara a cortar durante varias horas unos veinte kilómetros de la autopista en ambos sentidos y afectara también a la circulación por la carretera nacional.

En las tareas de extinción trabajan numerosos efectivos, entre ellos siete medios aéreos. En el operativo participan recursos de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Segovia, el Ayuntamiento de El Espinar y la Comunidad de Madrid.

Un helicóptero trabaja en la extinción del incendio / D. R.

En las tareas de extinción trabajan 27 medios, seis de ellos aéreos. En el operativo participan recursos de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Segovia, el Ayuntamiento de El Espinar y la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de El Espinar ha movilizado además maquinaria pesada para ejecutar cortafuegos en las inmediaciones de la ermita del Cristo del Caloco, con el objetivo de contener la propagación de las llamas.

El humo, visible desde la Comunidad de Madrid

La columna de humo del incendio también es visible desde distintos puntos de la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Cercedilla ha informado de que puede observarse desde la zona de La Peñota y ha advertido de que, si cambia la dirección del viento, podría llegar a percibirse olor a humo en la localidad, aunque ha precisado que no existe ninguna situación de riesgo para el municipio. Además, usuarios en redes sociales han señalado que el humo también es visible desde Guadarrama y El Escorial.

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La noche será clave para contener el avance del incendio, ya que a partir del mediodía de este domingo se esperan fuertes rachas de viento del suroeste en la zona, unas condiciones que podrían complicar las labores de extinción.