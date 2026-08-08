El Hospital de Móstoles incorpora tecnología puntera para cirugía ocular compleja

El Hospital Universitario de Móstoles ha incorporado a su Servicio de Oftalmología una nueva plataforma quirúrgica para cirugía ocular, convirtiéndose en uno de los primeros centros sanitarios públicos de España en disponer de este equipamiento. La tecnología está orientada a intervenciones complejas como desprendimientos de retina, hemorragias vítreas, agujeros maculares, retinopatía diabética, desgarros retinianos y cataratas.

La incorporación de este sistema busca mejorar la precisión y reducir la invasividad de los procedimientos. Entre sus características técnicas destaca un sistema de monitorización en tiempo real que ajusta de forma automática el flujo de líquido para mantener la presión intraocular estable durante la intervención. Asimismo, el equipo incluye una sonda de vitrectomía capaz de alcanzar 30.000 cortes por minuto, una velocidad diseñada para facilitar el trabajo cercano a la retina con mayor control.

El Hospital público de Móstoles incorpora una de las plataformas quirúrgicas más avanzadas del mundo en cirugía ocular / COMUNIDAD DE MADRID

El dispositivo también cuenta con un sistema de iluminación LED que permite modificar los perfiles cromáticos para mejorar la visualización y diferenciación de los tejidos retinianos, reduciendo la exposición prolongada a la luz. Por otro lado, incorpora un láser preparado para aplicar varios impactos de forma simultánea, lo que busca acortar la duración de procedimientos como la panfotocoagulación retiniana.

Otra de las funciones del equipo es la integración en una misma plataforma de las herramientas necesarias para realizar cirugía de cataratas y de retina en un único acto quirúrgico, evitando la necesidad de emplear dos sistemas diferentes en intervenciones combinadas.

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Desde el punto de vista clínico, el uso de instrumental de pequeño calibre permite realizar incisiones mínimas, lo que reduce el trauma quirúrgico, disminuye la inflamación postoperatoria y facilita una recuperación más rápida para los pacientes, reduciendo en muchos casos la necesidad de puntos de sutura.