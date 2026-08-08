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Un hombre intenta cruzar a pie la M-30 y resulta herido grave tras ser atropellado

El herido, de 46 años, intentaba cruzar los carriles centrales de la circunvalación y sufrió múltiples traumatismos y tuvo que ser intubado antes de su traslado al hospital

Intenta cruzar a pie la M-30 y resulta herido grave tras ser atropellado

Intenta cruzar a pie la M-30 y resulta herido grave tras ser atropellado

Emergencias Madrid

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Europa Press

Madrid

Un hombre de 46 años ha resultado herido de gravedad este viernes tras sufrir un atropello en la M-30, a la altura del distrito de Arganzuela, según informa Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

El accidente ha tenido lugar a las 22.00 horas, cuando el hombre ha intentado cruzar los carriles centrales de la M-30, en el kilómetro 12,200.

El Samur-Protección Civil ha atendido al herido, que sufre múltiples traumatismos, entre ellos craneoencefálico, torácico y abdominal, con posible sangrado de órganos internos y nivel de consciencia deprimido.

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Tras ser entubado y estabilizado, ha sido trasladado en estado grave al hospital 12 de Octubre, con la colaboración de la Policía Municipal.

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