SUCESOS
Un hombre intenta cruzar a pie la M-30 y resulta herido grave tras ser atropellado
El herido, de 46 años, intentaba cruzar los carriles centrales de la circunvalación y sufrió múltiples traumatismos y tuvo que ser intubado antes de su traslado al hospital
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Europa Press
Madrid
Un hombre de 46 años ha resultado herido de gravedad este viernes tras sufrir un atropello en la M-30, a la altura del distrito de Arganzuela, según informa Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
El accidente ha tenido lugar a las 22.00 horas, cuando el hombre ha intentado cruzar los carriles centrales de la M-30, en el kilómetro 12,200.
El Samur-Protección Civil ha atendido al herido, que sufre múltiples traumatismos, entre ellos craneoencefálico, torácico y abdominal, con posible sangrado de órganos internos y nivel de consciencia deprimido.
Tras ser entubado y estabilizado, ha sido trasladado en estado grave al hospital 12 de Octubre, con la colaboración de la Policía Municipal.
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