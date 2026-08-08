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La Odisea cobra vida en Madrid: así es la nueva experiencia inmersiva que te lleva hasta Ítaca junto a Ulises

La propuesta permitirá al público recorrer las grandes pruebas de La Odisea mediante realidad virtual, escenarios inmersivos y tecnología interactiva

La intención no es únicamente observar las aventuras de Ulises, sino participar en determinados momentos del recorrido

La intención no es únicamente observar las aventuras de Ulises, sino participar en determinados momentos del recorrido / MAD Madrid Artes Digitales

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Hay historias capaces de sobrevivir durante siglos y seguir encontrando nuevas formas de llegar al público. La de Ulises, su interminable regreso a Ítaca y los peligros que encuentra por el camino es una de ellas, y este otoño dará el salto a uno de los espacios culturales más conocidos de Madrid.

Criaturas mitológicas, mares agitados, islas, decisiones difíciles y algunas de las pruebas más famosas del poema de Homero formarán parte de un recorrido que combina tecnología, escenografía y participación del público para convertir el clásico en una experiencia en primera persona.

La Odisea se convierte en una experiencia inmersiva en Madrid

'La Odisea, el viaje inmersivo' abrirá sus puertas el próximo 18 de septiembre en la Nave 16 de Matadero Madrid, dentro del espacio MAD Madrid Artes Digitales.

La propuesta recupera el viaje de Ulises desde la guerra de Troya hasta su ansiado regreso a Ítaca, donde le espera Penélope, y transforma algunos de los episodios más conocidos del relato en diferentes escenarios por los que avanzará el visitante.

La experiencia llega además en un momento de especial interés por la obra de Homero, coincidiendo con la atención generada alrededor de la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan.

'La Odisea, el viaje inmersivo' abrirá sus puertas el próximo 18 de septiembre en la Nave 16 de Matadero Madrid, dentro del espacio MAD Madrid Artes Digitales

'La Odisea, el viaje inmersivo' abrirá sus puertas el próximo 18 de septiembre en la Nave 16 de Matadero Madrid, dentro del espacio MAD Madrid Artes Digitales / MAD Madrid Artes Digitales

Realidad virtual, hologramas y proyecciones en 360 grados

El recorrido comienza situando al público en la antigua Grecia y explicando las coordenadas fundamentales de la historia: el final de la guerra de Troya, el largo camino de regreso a casa y las dificultades que impiden a Ulises alcanzar Ítaca.

A partir de ahí comienza el viaje. Los diferentes espacios recrean episodios y pruebas vinculadas a la travesía del héroe, con escenarios que evocan el Mediterráneo, criaturas mitológicas e islas en las que el visitante deberá avanzar mientras se adentra en la historia.

Para conseguirlo, la experiencia combina recreaciones escénicas, un metaverso interactivo, realidad virtual multisensorial, proyecciones envolventes en 360 grados y una instalación holográfica.

Cada una de las ocho grandes pruebas representadas contará además con una puesta en escena específica y una banda sonora original, de manera que los recursos tecnológicos cambian a medida que avanza el relato.

Una escena de 'La Odisea', que se estrena el próximo 17 de julio.

La experiencia llega además en un momento de especial interés por la obra de Homero, coincidiendo con la atención generada alrededor de la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan / EPC

El público también tendrá que tomar decisiones durante el viaje

Una de las diferencias de esta propuesta respecto a una exposición convencional es el papel que tendrá el visitante. La intención no es únicamente observar las aventuras de Ulises, sino participar en determinados momentos del recorrido.

A través de elecciones de ruta, respuestas ante estímulos visuales y otras pequeñas dinámicas interactivas, la experiencia plantea al público algunos de los mismos dilemas que atraviesan el relato: seguir adelante, resistirse a las tentaciones del camino o mantener la promesa de regresar a casa.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La experiencia estará instalada en MAD Madrid Artes Digitales, en la Nave 16 de Matadero Madrid, a partir del 18 de septiembre. El pack familiar para tres personas, con al menos un menor, parte de 16,90 euros por entrada.

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El recorrido está planteado además como una experiencia accesible para todos los públicos. Las entradas pueden adquirirse a través de la página oficial de MAD Artes Digitales.

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