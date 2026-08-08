ECLIPSE SOLAR 2026
El error de ubicación que puede dejarte sin ver el eclipse: recuerda que el sol estará bajo
El punto álgido del eclipse coincidirá con la puesta del sol, por lo que es fácil que una montaña, un árbol o un edificio dificulte verlo
Muchos ya tienen planes para el próximo miércoles 12 de agosto, y no sólo porque sea 'el mes de las vacaciones', sino porque será la fecha para ver un fenómeno en el cielo único en el último siglo: un eclipse solar.
Ya tienen sus gafas, saben dónde ir a verlo, si se quedarán una noche, e incluso cómo llegar allí, pero lo que muchos no han tenido en cuenta es que el sol estará bajo, por lo que no cualquier punto dentro de los 40 municipios en Madrid donde puedo verlo le garantiza que podrá disfrutarlo.
Claves para ver el eclipse
La luna se empezará a interponer entre la Tierra y el astro rey al final de la tarde (19:30 horas) y alcanzará su momento culminante alrededor de las 20.32 horas, cuando el Sol estará ya muy cerca del horizonte, coincidiendo con su puesta.
Debido a esta ubicación, debe tener cuidado al escoger el punto donde verá el eclipse, ya que un árbol, una montaña, edificios o cualquier objeto podría obstaculizar la vista.
Además, el eclipse durará más tiempo en unas zonas que en otras. De hecho, once municipios del norte y el este de la Comunidad de Madrid serán los más privilegiados para observarlo en su totalidad, y en municipios como Somosierra se alarga por casi minuto y medio.
¿Cómo asegurarse de que verá el eclipse?
El primer paso es consultar los municipios donde se podrá ver. En concreto, son 50 los puntos de observación oficiales, algunos de ellos quedan tan cerca como San Sebastián de los Reyes o Torrejón de la Calzada, ambos a media hora del centro.
Para garantizar que la ubicación funcionará, busque miradores o terrenos despejados que tengan la vista libre hacia el oeste y el noroeste, dirección que puede comprobar con la app de brújula en su móvil. En este sentido, evite ubicaciones en las que las montañas puedan tapar el Sol durante los instantes finales de la tarde.
Por ejemplo, en Madrid capital la cita será en el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI y algunos puntos en el oeste que están habilitados son: las zonas altas de la Casa de Campo, el Cerro del Tío Pío, espacios abiertos del Parque Lineal del Manzanares y las áreas autorizadas del Monte de El Pardo.
En definitiva, debe evitar las áreas urbanas más densas, ya que muy seguramente obstaculizarán la observación durante el momento clave, debido a la escasa altura que tendrá el Sol.
Asimismo, es importante usar gafas homologadas, llegar con varias horas de antelación para garantizar su sitio, utilizar los espacios habilitados y evitar aparcar los vehículos en arcenes o caminos rurales.
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