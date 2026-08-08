Transportes
La línea Madrid-Extremadura recupera la normalidad tras el arrollamiento mortal en Talavera de la Reina (Toledo)
Tras el siniestro, la circulación de dicho tren, que transporta a 225 personas había quedado cortada
EP
La línea de tren de pasajeros que une Madrid con Extremadura funciona con normalidad tras haber quedado cortada este sábado unas dos horas tras registrarse el arrollamiento mortal de un varón en un paso a nivel a la altura de Talavera de la Reina.
Fuentes de Renfe han confirmado a Europa Press que tras estar detenido hasta las 13.51, el Alvia, que transportaba cerca de 250 pasajeros, reactivó con normalidad su circulación.
El fallecido es un varón de 88 años
La persona que ha perdido la vida este sábado en Talavera de la Reina (Toledo) tras ser arrollada por un tren de pasajeros que unía Madrid con Extremadura es un varón de 88 años de edad, según confirma el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 Castilla-La Mancha en base a la información de la Policía Local.
El accidente ha tenido lugar a las 11.52 horas en un paso a nivel situado en una vía paralela a la calle Pepino.
En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local, médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y bomberos de Talavera de la Reina.
Fuente: El Periódico
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