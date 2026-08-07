Siete detenidos en Rivas-Vaciamadrid tras una oleada de robos de cobre valorada en casi un millón de euros

La Guardia Civil ha detenido en Rivas-Vaciamadrid a siete personas, seis hombres y una mujer de entre 19 y 41 años, como presuntas integrantes de un grupo criminal al que se atribuyen once robos con fuerza en empresas y plantas fotovoltaicas de distintas provincias españolas, unos golpes en los que habrían sustraído alrededor de 85 toneladas de cobre y provocado, entre el material robado y los daños ocasionados, unas pérdidas estimadas en 922.000 euros.

Los arrestos se produjeron durante la primera mitad del pasado mes de julio en el municipio madrileño, con la participación del Equipo Roca de la Guardia Civil y el apoyo de la Usesic de la Comandancia de Madrid, dentro de la denominada operación Viroga, que ha permitido desarticular un grupo cuyos integrantes son todos vecinos de la Cañada Real.

La investigación atribuye a los detenidos once delitos de robo con fuerza, además de otro de robo o hurto de uso de vehículo y uno de pertenencia a grupo criminal, después de relacionarlos con numerosos asaltos cometidos en empresas de Huesca, Zaragoza y Lleida, así como en instalaciones fotovoltaicas situadas en las provincias de Toledo y Albacete.

Las pesquisas comenzaron a principios del mes de mayo, después de que varias denuncias presentadas ante la Guardia Civil de Fraga permitieran conocer que distintas personas habían accedido a cinco empresas de la comarca oscense del Bajo Cinca y habían sustraído bobinas de cobre tras superar los accesos de los recintos. Por esas mismas fechas se registraron hechos similares en una cooperativa de la comarca leridana del Segriá y en dos empresas de la Ribera Baja del Ebro, en Zaragoza, mientras que, a finales del mismo mes, una de las compañías del Bajo Cinca volvió a sufrir otro robo de cobre.

Los investigadores detectaron que los asaltos seguían un patrón prácticamente idéntico, ya que los autores accedían a las instalaciones mediante escalo, fracturando las cerraduras de entrada o rompiendo los cerramientos de las vallas perimetrales para poder alcanzar el material almacenado en su interior.

Robos nocturnos

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Fraga asumió la investigación y, tras recopilar indicios y analizar los vestigios obtenidos en los distintos escenarios, consiguió identificar a los presuntos autores y relacionarlos, además, con otros tres robos de cobre cometidos en plantas fotovoltaicas de las provincias de Toledo y Albacete. Para avanzar en estas últimas pesquisas, los agentes trabajaron de manera coordinada con el Equipo Roca de la Guardia Civil de Illescas y con la Policía Nacional de Albacete, que investigaban hechos de características similares en esas dos provincias.

Según las conclusiones de la investigación, los sospechosos actuaban de manera organizada y concentraban buena parte de sus golpes durante las noches y madrugadas de fines de semana y días festivos, aprovechando los momentos de menor actividad en las instalaciones, mientras utilizaban un vehículo de apoyo para trasladar el cobre sustraído.

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La operación culminó con la detención de los siete investigados en Rivas-Vaciamadrid, tras lo que las diligencias fueron remitidas a los tribunales de instancia número 1 y 3 de Arganda del Rey y al número 1 de Fraga. La autoridad judicial acordó el ingreso en prisión provisional de uno de los detenidos, mientras que los otros seis quedaron en libertad con cargos.